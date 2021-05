Tutte le tariffe per telefonia mobile più convenienti di fine maggio 2021

Sono tante le tariffe per la telefonia mobile che oggi permettono di avere accesso a un bundle di minuti, messaggi e Giga a meno di 10 euro al mese. Nonostante, in apparenza, possano sembrare tutte uguali, in realtà presentano delle differenze di non poco conto.

La principale, da tenere sempre a mente per orientarsi nella scelta, consiste nel fatto che ci sono alcune offerte che possono essere attivate soltanto in portabilità da determinati operatori, mentre altre sono per tutti.

Un’altra differenza fondamentale, dalla quale dipende la velocità di navigazione massima che si potrà raggiungere navigando da mobile, dipende dal fatto che l’offerta scelta sia quella di un operatore tradizionale (MNO) o di un operatore virtuale (MVNO).

Vediamo di seguito quali sono le tariffe per telefonia mobile più convenienti di fine maggio 2021, che sono state analizzate con l’utilizzo del comparatore di offerte mobile di SOStariffe.it.

Tariffe telefonia mobile di Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE. Propone delle offerte di tipo all inclusive, con minuti, messaggi e Giga, a prezzi davvero convenienti, che partono da 5,99 euro. La sua particolarità consiste nel fatto che il prezzo di attivazione di una data promozione dipende da quello che è il proprio operatore di provenienza.

Nella pratica, quindi, la tariffa che include 50 Giga di traffico dati, oltre che chiamate e minuti illimitati, può essere attivata al costo di 5,99 euro dai clienti Iliad, Poste, Coop, Fastweb e altri MVNO, oltre che nel caso di attivazione di un nuovo numero.

Allo stesso modo, la promozione che comprende 100 Giga, minuti e chiamate senza limiti avrà un costo di 6,99 euro solo per i clienti che effettuano la portabilità da Iliad, Poste, Coop, Fastweb e altri MVNO.

Clicca per avere maggiori dettagli sulle promozioni di Very Mobile

Tariffe telefonia mobile di Spusu

Spusu è un operatore virtuale, ma a differenza di Very le sue offerte possono essere attivate da tutti, a prescindere dall’operatore di partenza, allo stesso costo.

Tra le offerte di maggiore interesse, si segnalano:

Spusu 50 , disponibile al costo di 5,98 euro al mese, che comprende 50 Giga di Internet + 100 Giga di riserva, oltre che 2.000 minuti e 500 SMS;

Spusu 100, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 100 Giga di Internet + 200 Giga di riserva, oltre che 2.000 minuti e 500 SMS.

Scopri di più sulle proposte di Spusu per il mobile

Tariffe telefonia mobile di Iliad

Iliad è un operatore di telefono mobile che nel giro di poco tempo è riuscito ad aggiudicarsi il quarto posto in Italia, grazie alla grande trasparenza delle sue soluzioni tariffarie, le quali possono essere sottoscritte da qualsiasi tipologia di clienti.

Ci sono due proposte dell’azienda francese davvero molto convenienti, per le quali non sono previsti costi di attivazione, ma unicamente un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM.

In particolare, si tratta di:

Iliad Giga 50 , che comprende 50 Giga di Internet, oltre che minuti e chiamate senza limiti e ha un costo di 7,99 euro al mese;

Iliad Giga 100, che ha un costo di 9,99 euro al mese, prevede 100 Giga di Internet, oltre che chiamate e minuti senza limiti.

Approfitta di tutti i vantaggi proposti da Iliad

Tariffe telefonia mobile di TIM

Anche TIM ha ideato una serie di proposte riservate a determinate categorie di utenti, che si aggiungono alle tante soluzioni tariffarie già presenti sul suo sito e che possono essere sottoscritte da qualsiasi tipologia di utente.

Per esempio, sono consigliate:

TIM Wonder Six , che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 70 Giga di Internet e chiamate e messaggi senza limiti: è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e qualche altro MVNO;

TIM Wonder, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet e le chiamate illimitate: potrà essere attivata dai clienti ho. Mobile e LycaMobile.

Scopri le caratteristiche delle offerte online di TIM

Ovviamente quelle suggerite nei paragrafi precedenti sono soltanto alcune delle tariffe telefonia mobile più convenienti che si possono sottoscrivere, direttamente online, nel mese di maggio 2021. Per scoprire eventuali altre offerte si consiglia di fare un salto sul comparatore online di SOStariffe.it, strumento di facile consultazione, oltra che gratuito.

Per avere informazioni in merito alla copertura di un operatore che non si conoscere, si consiglia di effettuare sempre una verifica della rete prima di procedere con la sottoscrizione di una tariffa, in particolare se si sta attivando una promozione di tipo 5G, tipologia di rete non ancora presente su tutto il Paese.