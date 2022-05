Tutti gli operatori (e offerte) che offrono eSIM in Italia

Nel corso degli ultimi anni il numero di operatori che permettono di attivare una eSIM, anche trasformando una SIM in eSIM, sono cresciuti, così come le offerte disponibili. In cosa consiste, dunque, una eSIM?

Si tratta di una SIM virtuale, quindi non fisica, che si attiva tramite un QR Code: permette di poter associare anche offerte diverse allo stesso numero, che però non si potranno utilizzare in contemporanea.

Tra gli operatori che propongono eSIM oggi in Italia, ci sono:

Vodafone;

WINDTRE;

TIM;

Very Mobile, ovvero l’operatore virtuale di WINDTRE.

Al momento non sono invece disponibile eSIM Iliad, ho. Mobile o proposte da altri operatori MVNO. Analizziamo più nel dettaglio le migliori offerte eSIM disponibili oggi in Italia.

eSIM Vodafone

Le eSIM Vodafone sono SIM virtuali che possono essere configurate in pochi istanti, senza la necessità di dover essere inserite all’interno dello smartphone. Da ciò deriva il vantaggio che non potranno essere in alcun modo perse o danneggiate.

L’attivazione di una eSIM Vodafone è molto semplice: si riceverà un cartoncino dotato di QR Code, codice PIN e PUK. Si dovrà scansionare tale codice: così facendo, si avrà fin da subito il profilo eSIM disponibile sullo smartphone.

Vodafone permette di acquistare le sue eSIM:

online;

recandosi presso un negozio Vodafone.

Per scaricare il profilo eSIM, si dovrà essere connessi a Internet, quindi ci si potrà collegare al Wi-Fi di una rete domestica, oppure connettersi alla rete di un altro dispositivo mobile.

eSIM WINDTRE

Per quanto riguarda le eSIM proposte da WINDTRE, ci sono sia quelle standard, sia quelle di tipo business, che sono compatibili con tutti i piani tariffari proposti da WINDTRE. Sarà quindi possibile attivare un piano sul proprio telefono senza dover utilizzare una SIM removibile.

Per installare una eSIM WINDTRE, sarà necessario scaricare il profilo eSIM sul proprio smartphone: nella pratica, per effettuare il download si dovrà molto semplicemente scansionare ol QR Code presente sul voucher cartaceo acquistato.

La eSIM WINDTRE avrà esattamente le stesse funzioni della SIM fisica, quindi permetterà di connettersi a Internet, di effettuare chiamate e ricevere messaggi, in base al proprio piano tariffario.

Le eSIM WINDTRE si possono attualmente acquistare soltanto in negozio: hanno un costo pari a 10 euro, nell’ipotesi di attivazione di un nuovo numero, mentre sono previsti 15 euro nel caso di sostituzione di una precedente eSIM. È molto importante ricordare che non tutti i telefoni sono compatibili con le SIM virtuali, quindi è bene informarsi con il rivenditore prima di comprarne una.

eSIM TIM

Le eSIM proposte dall’operatore TIM, chiamate anche voucher, sono delle SIM virtuali disponibili pure in versione business. Anche in questo caso, la eSIM non è altro che un QR Code stampato che dovrà essere scansionato.

Sul voucher che si riceverà, saranno presenti anche il PIN e il PUK della propria eSIM. Sarà possibile sottoscrivere tutte le offerte mobile TIM, in base alle proprie esigenze e necessità.

Si potrà quindi scegliere tra:

promozioni solo Giga, come Supergiga 40 e Supergiga 100;

promozioni Giga e minuti, con le quali si potrà navigare da mobile e, al contempo, chiamare gratuitamente anche i numeri di altri operatori telefonici;

offerte per under 25, che si caratterizzano per i costi contenuti e Giga illimitati per l’utilizzo di applicazioni quali Social, Chat, Gaming, Musica, e-learning. Ne sono un esempio l’offerta TIM Young o TIM Junior.

eSIM Very Mobile

Attualmente Very Mobile è l’unico tra gli operatori virtuali che propone le sue eSIM, le quali prevedono zero costi di consegna e la possibilità di poter avere più numeri sullo stesso smartphone.

Le eSIM Very Mobile sono:

pratiche, in quanto non si correrà il rischio che si possano smagnetizzare;

ecologiche, poiché non fisiche: non prevedono imballaggi di alcun tipo.

Il vantaggio delle eSIM Very Mobile consiste nella possibilità di poter essere sottoscritte sia dai nuovi clienti, sia dai clienti Very. Il processo di acquisto e attivazione è molto semplice. Si dovrà infatti:

scegliere una delle offerte Very Mobile per eSIM;

acquistare le eSIM;

scaricarla sul proprio device, inquadrando il QR Code;

attivarla, tramite la video identificazione.

Nel caso di già cliente Very Mobile, sarà sufficiente rivolgersi al supporto per ottenere la sostituzione della propria SIM fisica con una eSIM: si riceverà una mail con un link per procedere con la video identificazione, in seguito, una con un QR Code da scaricare.

Le offerte eSIM Very Mobile sono le seguenti: