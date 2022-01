Tutti i consigli per attivare una buona connessione Internet casa nel 2022

Trovare una nuova offerta Internet casa nel nuovo anno può essere un ottimo modo:

per risparmiare rispetto a una soluzione è stata attivata qualche anno fa;

per ottimizzare la velocità alla quale si naviga in questo momento, con l’attivazione di una nuova offerta Internet casa;

per attivare un’offerta Internet casa senza fili e senza linea fissa, ovvero una promozione solo Internet casa per la prima volta.

Vediamo qualche consiglio utile da prendere in considerazione per attivare una nuova promozione tra le migliori offerte Internet casa del momento.

Confronta le migliori offerte Internet casa online

Cosa serve per scegliere una promozione Internet casa

Ci sono diverse cose che si possono fare prima di procedere con l’attivazione di un’offerta Internet casa Wi-Fi e che permetteranno di sottoscrivere la promozione che si adatta meglio rispetto alle proprie esigenze.

In primo luogo, si consiglia di effettuare una verifica della propria copertura di rete: in questo modo si potrà conoscere a quale velocità di rete sarà possibile navigare presso il proprio indirizzo di residenza o domicilio.

Lo si potrà fare o sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una nuova offerta Internet casa, o su un portale ad hoc, come SOStariffe.it, dove ci sarà una pagina dedicata proprio alla verifica della copertura.

Il processo è davvero molto semplice, in quanto sarà sufficiente:

inserire il proprio indirizzo;

inserire una mail alla quale si riceveranno i risultati del test.

In secondo luogo, è sempre bene analizzare il mercato attuale delle offerte Internet casa al fine di avere un’idea chiara su quelle che sono le offerte disponibili oggi e su quali siano le soluzioni più vantaggiose.

Anche in questo caso, risulta molto utile servirsi di un tool nato proprio per la comparazione tra le promozioni Internet casa, sul quale si avranno a propria disposizione, in una sola pagina, le offerte più convenienti del momento e le differenti possibilità di personalizzazione.

Scegli una promozione Internet casa Wi-Fi

Miglior operatore Internet casa: qual è

Qual è il gestore Internet più conveniente? Quale fibra costa meno? Come scegliere offerta Internet per casa? Sono domande che chi è alla ricerca della migliore offerta per connettersi da casa si sarà sicuramente posto.

Intanto è bene sapere che la maggior parte delle offerte Internet casa che si possono attivare oggi hanno un costo compreso tra i 20 e i 30 euro al mese e:

sono di tipo all inclusive, quindi oltre alla connessione Internet casa illimitata comprendono anche le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; possono essere personalizzate, con l’aggiunta di diversi servizi extra, come SIM mobile con Giga illimitati o abbonamenti a piattaforme di streaming TV; permettono di navigare alla velocità della fibra ottica FTTH, che oggi può raggiungere 1 Giga in download o, con alcuni operatori, 2,5 Giga in download.

Tra le migliori offerte che si possono attivare oggi troviamo la Super fibra di WINDTRE, disponibile a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore, o al costo di 26,99 euro al mese per tutti gli altri.

La promozione comprende:

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate da numero fissi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati per 3 SIM mobile.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di WINDTRE

TIM propone la promozione Premium Fibra, disponibile al costo fisso mensile di 29,90 euro al mese e nella quale sono inclusi la fibra fino a 1 Giga in download, disponibile in più di 200 Comuni in tutta Italia, le chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione, online.

Sono inoltre inclusi:

il modem TIM HUB+ di ultima generazione, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, dotato del Wi-Fi 6;

il contributo di attivazione, incluso nell’abbonamento mensile al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.



Premium Fibra ha un costo di 24,90 euro al mese per 20 mesi per gli amici dei già clienti TIM, che potranno usufruire di un prezzo scontato.

Scopri di più sulla promozione Internet casa di TIM

Vodafone propone la promozione Internet Unlimited + chiamate al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, con il quale si avranno a propria disposizione:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso.

Attiva una delle offerte Internet casa di Vodafone e risparmia

Pagando 5 euro in più al mese si potrà invece sottoscrivere la promozione Internet Unlimited Netflix Edition, la quale comprende anche un abbonamento standard a Netflix, che è più conveniente rispetto alla sua sottoscrizione singola.