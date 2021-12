Tutti i costi per avere la fibra ottica a casa

Qual è il miglior operatore per la fibra? Come si fa a avere la fibra ottica in casa? Sono domande che chi non ha mai avuto la fibra ottica nella propria abitazione e fosse interessato a metterla si starà sicuramente ponendo.

Nelle prossime righe analizzeremo quali sono i costi fissi da sostenere per attivare un’offerta Internet casa in fibra ottica e come individuare la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione.

Chi può attivare la fibra ottica?

Prima di affrontare la questione relativa ai costi della fibra ottica, è bene fare un passaggio preliminare, il quale riguarda la copertura di rete e come capire se si potrà effettivamente avere la possibilità di attivare una promozione in fibra ottica.

Quello che bisogna fare, dopo aver valutato l’offerta di uno o più operatori di telefonia fissa, consiste nel verificare la propria copertura di rete. Lo si potrà fare:

direttamente sul sito dell’operatore;

tramite l’utilizzo di un portale esterno, sul quale ci sarà una pagina dedicata appositamente a tale verifica.

In pratica, sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo di residenza e un indirizzo mail: in pochi minuti si riceveranno i risultati del test.

Quanto costa la fibra ottica?

L’attivazione della fibra ottica prevede un contributo che, in molte offerte, è già rateizzato nel costo del canone mensile. In aggiunta si potrebbe ricevere un modem in comodato d’uso, che per legge il consumatore non è obbligato ad accettare.

Si ricorda, comunque, che i modem associati alle offerte Internet casa sono sempre di ultima generazione e, pertanto, permetteranno di vivere la migliore esperienza di connessione possibile.

In merito alla tipologia di offerte disponibili oggi, si parte da un pacchetto base nel quale sono inclusi:

una connessione di tipo illimitato;

le chiamate illimitate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Si ha poi la possibilità di personalizzare l’offerta, tramite l’aggiunta di servizi extra, quali per esempio SIM mobile con promozioni molto più convenienti rispetto a quelle disponibili sul mercato, o servizi legati al mondo dell’intrattenimento online, che si potranno attivare a un prezzo scontato.

Quale velocità raggiunge la fibra ottica oggi?

Quando si parla di fibra ottica, è opportuno fare la distinzione tra:

fibra FTTH , acronimo di Fiber to the Home, la quale permette di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download e di 300 Mega in upload;

fibra FTTC, acronimo di Fiber to the Cabinet, ovvero la fibra misto rame con la quale si può navigare fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Nella pratica, considerato che i cavi della fibra ottica non sono ancora presenti in tutto il territorio italiano, la fibra FTTC interviene con un collegamento nelle case che permette di connetterle ai cavi che si trovano nelle immediate vicinanze.

Oggi è possibile avere accesso alle fibra ottica a meno di 30 euro al mese: vediamo quali sono alcune delle proposte più interessanti disponibili in questo momento.

Migliori offerte Internet casa in fibra ottica: la classifica

Le offerte Internet casa in fibra ottica che saranno presentate di seguito sono tutte di tipo all inclusive: prevedono, dunque, un abbonamento con una connessione illimitata e le chiamate da telefono fisso, senza il costo del canone telefonico. Sono poi inclusi il contributo di attivazione e un modem in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

Tra le migliori proposte disponibili oggi ci sono quelle di TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb. TIM propone l’offerta Premium Fibra, disponibile al costo di 29,90 euro al mese e che comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate;

il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

La promozione base proposta da Vodafone si chiama Internet Unlimited + Chiamate: ha un costo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e comprende Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download, le chiamate senza limiti e il modem con Wi-Fi Optimizer.

La Super Fibra di WINDTRE ha un costo di 26,99 euro al mese, e oltre a Internet e alle chiamate illimitate da fisso, prevede anche 12 mesi di Amazon Prime Video e Giga illimitati per 3 diverse SIM mobile.

Fastweb propone diverse tipologie di offerte per navigare alla velocità di 2,5 Giga in download, come per esempio Fastweb Casa, che ha un costo di 28,95 euro al mese e comprende la fibra ultraveloce, le chiamate illimitate, l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata, l’attivazione inclusa.