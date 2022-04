Tutti i dispositivi Echo in sconto per le offerte di primavera

Grazie alle offerte di primavera su Amazon, iniziate il primo aprile e che dureranno fino a mercoledì 13, è possibile fare ottimi affari e comprare ciò che ci serve ad un prezzo molto inferiore, come un intero impianto di videosorveglianza Blink a 150 euro. Con le stesse offerte, poi, è possibile spendere molto poco per togliersi lo sfizio di capire se un prodotto, e una tecnologia, fa per noi oppure no. Ad esempio gli smart speaker Amazon Echo.

Alla base della smart home domotica targata Amazon, i dispositivi Echo sono la porta d’ingresso al mondo dei comandi vocali e del controllo da remoto di tutti i dispositivi compatibili con Amazon Alexa. Che, ormai, sono centinaia di migliaia e in tutti i segmenti del mercato. In più, gli smart speaker di Amazon sono un altoparlante in più a casa, che può essere utile anche per ascoltare un po’ di musica. Gli smart display, invece, ci permettono anche di vedere il video. Tutto molto bello, tutto molto utile, ma non tutti ne sono convinti: ecco perché Amazon sta facendo sconti massicci sui suoi Echo in occasione delle offerte di primavera: non c’è più alcuna scusa per non provare Alexa.

Quale dispositivo Echo scegliere

La gamma di smart speaker e smart display viene costantemente aggiornata da Amazon, ma molto spesso i prodotti di generazione precedente restano in commercio ad un prezzo inferiore. Per questo motivo si rischia di fare un po’ di confusione.

Echo Dot di terza generazione è oggi il dispositivo base per usare Amazon Alexa: è il più piccolo di tutti, ha l’audio meno potente ma è più che sufficiente per iniziare ad esplorare il mondo della domotica e dei comandi vocali. Molto spesso gli utenti lo comprano per primo, imparano ad usarlo e poi acquistano anche altri dispositivi spostando l’Echo Dot in stanze meno frequentate, come la camera da letto. Ha un prezzo di listino di 49,99 euro, ma oggi è in offerta a 21,99 euro (-28 euro, -56%).

Amazon Echo Dot di terza generazione

Echo Dot di quarta generazione, invece, è più recente e ha un design più moderno: la forma “a palla" gli permette anche di riprodurre un audio leggermente migliore rispetto al modello di generazione precedente. Ha anche la modalità risparmio energetico, però oggettivamente occupa un po’ più di spazio. Ha un prezzo di listino di 59,99 euro, ma adesso si compra a 29,99 euro (-30 euro, -50%).

Amazon Echo Dot di quarta generazione

Una variante sul tema dell’Echo Dot 4 è la versione con orologio digitale incluso: è identica all’altra, fatto salvo appunto l’orologio che fa salire il prezzo di 10 euro, ma è veramente comodo. Il prezzo di listino è di 39,99 euro, in offerta 29,99 euro (-30 euro, -43%).

Amazon Echo Dot di quarta generazione con orologio

Tra gli smart display in offerta di primavera, invece, troviamo i due Echo Show 8 di prima generazione (modello 2019) e di seconda generazione (modello 2021). Esteticamente sono identici, come identiche sono le funzioni e la qualità dell’audio. Cambia, invece, il processore usato (sul dispositivo più recente la CPU è più potente) e la fotocamera frontale per le videochiamate: 13 MP contro 1 MP.

Cambia anche, di una ventina di euro, il prezzo di listino: Amazon Echo Show 8 1 Gen costa 109,99 euro, ma è in offerta a 64,99 euro (-45 euro, -41%) mentre Amazon Echo Show 8 2 Gen costa 129,99 euro, ma è in offerta a 89,99 euro (-40 euro, -31%).

Amazon Echo Show 8 – 1 Gen

Amazon Echo Show 8 – 2 Gen