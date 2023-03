Tutto sulle tariffe dati per la telefonia mobile

Se si ha bisogno di avere un buon pacchetto di giga da poter usare come alternativa alla rete fissa in casa o per navigare in mobilità, le tariffe dati sono la soluzione più comoda e flessibile.

Attivando un piano solo dati si riceve una SIM che potrà essere inserita in una internet key o in un modem portatile oppure in smartphone e tablet. A seconda del piano tariffario scelto, sarà possibile usare i giga in modo continuativo ogni mese oppure fino ad esaurimento del pacchetto acquistato.

Perché dovresti attivare una tariffa dati

Le offerte dati sono un’opzione che si rivela molto utile per chi ha bisogno di avere sempre accesso a una connessione internet, ovunque si trovi, e non ha bisogno di traffico voce.

Le SIM sulle quali è attiva una tariffa dati possono essere usate all’interno di un modem portatile, per creare una rete domestica alla quale connettere contemporaneamente più dispositivi, oppure all’interno di una internet key da collegare a un computer. Naturalmente, la SIM potrà essere usata in un tablet o in uno smartphone per avere un accesso a internet da poter anche condividere tramite la funzione hotspot.

Quale tipo di tariffa dati scegliere

Gli operatori telefonici hanno elaborato diversi tipi di tariffe dati, pensate per rispondere a varie esigenze dei clienti. La maggior parte delle tariffe è in abbonamento: acquistando la tariffa si ha una certa quantità di giga che si rinnova ogni mese a un prezzo fisso.

Chi ha bisogno di usare internet in mobilità solo per un periodo limitato di tempo può valutare le offerte a pacchetto o ricaricabili: in questo caso si sceglie di rinnovare l’offerta mese per mese oppure si hanno a disposizione i giga solo per un certo periodo.

Per trovare la migliore tariffa dati è utile confrontare le offerte di più operatori e trovare quella che ha il miglior rapporto tra giga inclusi e costo mensile. Attenzione però: il prezzo non è l’unico elemento da tenere in considerazione.

Per individuare l’offerta più conveniente è importante considerare anche la presenza di eventuali limiti alla velocità di navigazione e le modalità di navigazione previste in caso di esaurimento dei giga mensili.

Molti operatori di telefonia mobile, tra tradizionali e low cost, offrono alla propria clientela delle tariffe dati convenienti che permettono di ottenere un pacchetto di giga da poter usare per navigare tramite smartphone, tablet e chiavetta.

La quantità di dati mensili disponibili è compresa grossomodo tra 20 e 300 GB. Oltre che per la quantità di dati inclusa, le proposte degli operatori si differenziano anche per la velocità di navigazione offerta e per le condizioni di rinnovo del piano.

TIM offre ai suoi clienti due versioni del piano TIM Giga Power: è possibile avere 50 GB a 9,99 euro al mese oppure 100 a 11,98 euro al mese. I clienti TIM anche su rete fissa che attivano TIM Unica possono invece avere giga illimitati.

Vodafone permette di attivare un piano in abbonamento o uno in versione ricaricabile. Nel primo caso i giga disponibili ogni mese con l’opzione Giga Speed Plus sono 50 o 100, al prezzo, rispettivamente, di 11,99 euro o 19,99 euro. Chi preferisce la flessibilità di un piano ricaricabile può scegliere il piano Giga Speed e avere 20 o 50 giga al mese, pagando 9,99 euro o 13,99 euro.

Anche WindTre ha due diverse tariffe dati: l’offerta in abbonamento mette a disposizione 70 GB o 150 GB al mese, al prezzo di 9,99 euro o di 12,99 euro. È anche possibile attivare un piano a pacchetto, della durata di tre mesi, e avere 100 o 200 GB al costo di 19,99 euro o di 24,99 euro.

Tra le tariffe dati low cost due delle offerte più interessanti sono quelle di ho. Mobile e di Iliad. ho. offre SIM solo dati con 100 o 200 GB al mese e con una velocità di navigazione massima di 60 Mbps. I piani tariffari hanno un costo di 12,99 euro per la versione da 100 GB e di 19,99 euro al mese per quella da 200 giga. I clienti Iliad, invece, possono avere una SIM dati con 300 GB al prezzo mensile di 13,99 euro.