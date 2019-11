Twitter cancella gli account inattivi: come evitarlo

27 Novembre 2019 - Giro di vite per gli account inattivi su Twitter. Il social dei cinguettii ha annunciato di aver pianificato l’eliminazione degli account inattivi per “liberare spazio sui server” e permettere l’iscrizione a nuovi soggetti rendendo così disponibili gli username già utilizzati per altre persone.

Stando a quanto dichiarato proprio con un tweet da David Lee, reporter della BBC, l’eliminazione degli account avverrà il prossimo 11 dicembre e riguarderà tutti quei profili inattivi da più di sei mesi. La piattaforma di microblogging, comunque, ha fornito un preavviso di due settimane, in modo che gli utenti possano evitare la cancellazione del loro profilo (e user name incluso).

Twitter e gli account inattivi

Twitter reputa un account inattivo quando non viene effettuato l’accesso per più di sei mesi. Si tratta di un account dormiente che non interagisce in alcun modo sul social. Twitter ha dichiarato di aver iniziato ad inviare delle e-mail di avviso ai proprietari degli account ibernati per notificare l’imminente cancellazione del profilo. La cancellazione potrà essere sospesa se i proprietari degli account inattivi accederanno prontamente al proprio profilo. Questa operazione permetterà, a chi interessato, di poter reclamare un username di un profilo inattivo, richiesta che deve essere fatta però velocemente, possibilmente entro qualche giorno prima della data prevista per la cancellazione degli account ibernati.

Twitter: i bot

E i bot? Ancora non è chiaro quale sarà la loro sorte, ma sicuramente chi li “governa” troverà il modo di effettuare l’accesso per evitare la cancellazione dell’account. Sembra che un proprietario di numerosi bot abbia già dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica da Twitter relativa alla cancellazione degli account fissata per l’11 dicembre 2020.

Twitter: nuovi filtri contro spam e sex workers

Lo scorso ottobre, la piattaforma social ideata da Jack Dorsey aveva annunciato l’introduzione di due importanti novità volte a tutelare maggiormente la privacy dei suoi utenti e per migliorare l’esperienza d’uso della sua piattaforma di microblogging. Twitter dispone ora di un nuovo filtro antispam applicato ai DM, i famosi messaggi diretti e ha bloccato numerosi profili NSFW che possono essere riattivati esclusivamente utilizzando il numero telefonico personale del titolare dell’account. Un escamotage essenziale per appurare che non si tratti di spam-bot a luci rosse.