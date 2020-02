Twitter non funziona oggi, cosa sta succedendo

Twitter è down. La piattaforma di microblogging non permette di pubblicare tweet dalle ore 22:30 del 7 febbraio. Il problema sembra riguardare in tutto il Mondo e sono già centinaia le segnalazioni che arrivano da ogni parte d’Italia. Soprattutto in queste ultime serate la piattaforma social è molto utilizzata in Italia a causa del Festival di Sanremo: sono migliaia i messaggi che vengono pubblicato ogni minuto da parte degli utenti che commentano le performance dei vari artisti.

Il problema sembra essere molto grave: quando si prova a pubblicare un tweet premendo sul tasto “Twitta” non accade nulla, il caricamento va a vuoto e il messaggio non viene condiviso. Il problema non riguarda solamente i messaggi testuali, ma qualsiasi tipo di contenuto: immagini, video, GIF. Su downdetector.it, sito che aiuta a capire quando un servizio o un’app non funzionano, sono migliaia le segnalazioni da parte degli utenti, alla ricerca di una risposta sul perché Twitter non funziona. Per il momento non c’è nessun commento da parte dei tecnici della piattaforma social che sicuramente sono al lavoro per risolvere il prima possibile il problema.

Perché Twitter non funziona il 7 febbraio

Twitter non permette di pubblicare messaggi, sia dalla piattaforma desktop sia tramite l’applicazione per Android e iOS. Il problema sembra essere piuttosto grave, dato che non si riesce a pubblicare nessun tipo di tweet. Per il momento non si conoscono le cause di Twitter down, ma molto probabilmente riguardano i server dell’applicazione. Da parte della piattaforma di microblogging non c’è stata nessun tipo di comunicazione, ma sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolvere al più presto il problema. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo informati.