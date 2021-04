Twitter Spaces per Android sta diventando realtà. Mentre Clubhouse continua a procrastinare il lancio della versione della propria app dedicata agli utenti del robot, rimandata – secondo le ultime dichiarazioni – al prossimo mese di maggio, Twitter estrae dal cilindro la sua alternativa, battendo sul tempo tutti i competitor, come Facebook, Telegram e – più recentemente – Spotify e LinkedIn.

Dopo l’annuncio della feature risalente alla seconda parte del 2020, Twitter aveva ufficialmente aperto la prima fase di prove durante lo scorso dicembre, anche se destinata esclusivamente ad un gruppo di tester con sistema operativo iOS. All’inizio di marzo, invece, il social dei cinguettii ha esteso la disponibilità di Spaces anche ad Android, sebbene con alcune limitazioni che permettevano esclusivamente l’accesso alle stanze e non la possibilità di crearne di nuove. Ora, invece, le due app sembrano aver iniziato finalmente a camminare in parallelo, replicando le stesse funzionalità sia per la mela morsicata che per il robot. E senza paura di dare filo da torcere a Clubhouse.

Twitter Spaces per Android, come funziona

Con l’integrazione della nuova funzionalità, la versione per Android diventa dunque finalmente equivalente a quella per iOS, portando allo stesso livello le feature di Spaces disponibili. A notare la nuova presenza dedicata agli utenti del sistema operativo open source sono stati proprio alcuni utilizzatori di Twitter.

Facendo tap sul pulsante denominato "Spaces", presente nell’angolo inferiore destro disposto sopra ai tre dedicati a Gif, foto e Tweet, gli utenti Android possono visualizzare una nuova schermata attraverso la quale è possibile avviare il proprio Space. Dopo aver assegnato un nome alla stanza, sarà sufficiente schiacciare il pulsante presente in basso per creare una room libera accessibile a tutti.

Nella stessa schermata, poi, si possono personalizzare anche tutte le altre opzioni disponibili già in fase di lancio. La scelta, in questo caso, è tra ll’opportunità di tenere spento il microfono all’avvio, attivabile nuovamente dopo aver effettuato l’accesso alla stanza, abilitare le caption e gli effetti sonori, utilizzare le emoji e invitare altri utenti attraverso un DM o un link diretto da inviare agli interessati.

Twitter Spaces per Android, chi può utilizzarlo

La funzionalità è stata resa disponibile già dalla versione stabile della release 8.87.0-release.01. Di conseguenza, alcuni utenti Android abilitati ai test possono già iniziare a toccare con mano le funzionalità di Twitter Spaces, in attesa che la feature venga resa disponibile a tutti nel futuro prossimo.