Ultenic K10, la friggitrice smart costa la metà: mai così conveniente

Smart, compatta e versatile. Un tris d’assi che rende la friggitrice ad aria Ultenic K10 una delle migliori oggi disponibile sul mercato. Nonstante le dimensioni tutto sommato contenute, infatti, è dotata di un cestello estemamente capiente, grazie al quale preparare pietanze per tutta la famiglia.

I punti di forza della friggitrice senza olio del produttore cinese non finiscono però qui. L’esclusivo sistema di cottura assicura fritture croccanti all’esterno e soffici all’interno, mentre la connettività Wi-Fi permette di sincronizzarla con lo smartphone e controllarne le funzionalità con l’app. A questo si aggiunge l’offerta con doppio sconto disponibile su Amazon che rende la Ultenic K10 più conveniente che mai: acquistandola oggi si risparmia la metà del prezzo di listino.

Ultenic K10 friggitrice ad aria smart

Ultenic K10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice senza olio del produttore cinese permette di cucinare pietanze di ogni tipo in maniera semplice e veloce. Come? Grazie agli 11 programmi di cottura preimpostati, che consentono di preparare bistecche, patatine, gamberetti, pollo o addirittura dolci nel giro di qualche decina di minuti. Sarà sufficiente scegliere quello più adatto dal pannello touch in alto e il gioco è fatto.

In alternativa, è possibile collegare la Ultenic K10 alla rete Wi-Fi di casa e successivamente sincronizzarla con lo smartphone. In questo modo sarà possibile controllarne alcune funzionalità direttamente dall’app (disponibile sia per Android sia per iOS) e attingere al ricettario digitale presente al suo interno. Il cestello da 5 litri permette infatti di preparare ricette di ogni tipo e cucinare pietanze fino a 7 persone.

Una volta finito di cucinare, nessuna paura. Il cestello (una volta raffreddato) può essere messo in lavastoviglie senza paura di rovinarlo. Il materiale antiaderente che ricopre la superficie è infatti resistente ai lavaggi automatici, permettendo così di risparmiare diverso tempo.

Ultenic K10 doppio sconto con coupon: offerta e prezzo finale

Come accennato, acquistando oggi la Ultenic K10 su Amazon si potrà approfittare di un doppio sconto con coupon che fa crollare il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Allo sconto "automatico" e valido per tutti gli utenti del 45%, infatti, si aggiunge un coupon del valore di 10 euro. In questo modo, il prezzo finale scende a 100 euro, esattamente la metà del prezzo consigliato dallo stesso produttore cinese.

