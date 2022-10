Amazon, la friggitrice smart costa la metà: sconto incredibile

Diventate improvvisamente l’elettrodomestico di cui nessuno può fare più a meno, le friggitrici ad aria stanno vivendo un momento di notorietà forse inatteso. E dire che capire i motivi di tale successo non è poi così difficile.

Friggitrici ad aria senza olio come la Ultenic K10 vi aiuteranno a preparare piatti salutari con il minimo sforzo. La friggitrice mette infatti a disposizione diversi programmi di cottura preimpostati e, grazie alla connettività Wi-Fi e all’app per smartphone, vi consentirà di programmare al minuto la cottura dei vostri piatti preferiti. Grazie al doppio sconto Amazon, poi, diventa conveniente come non mai: un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo, insomma.

Ultenic K10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria smart in offerta oggi su Amazon non solo vi consentirà di preparare dei deliziosi manicaretti per tutta la vostra famiglia, ma faciliterà notevolemente le operazioni di preparazione. Merito degli undici programmi di cottura preimpostati e delle molteplici funzionalità smart che mette a disposizione. Ma procediamo con ordine.

La friggitrice senza olio Ultenic K10 è capace di sviluppare una potenza di 1.500 Watt e raggiunge la temperatura massima di 205 gradi centigradi. Potrà così essere utilizzata per preparare le pietanze più disparate: dalle patatine alla alette di pollo, passando per bistecche, lievitati vari e verdure. Trovare il programma di cottura ideale per la propria pietanza sarà semplicissimo: sarà sufficiente selezionare uno degli 11 presenti nella parte alta dell’elettrodomestico e premere il pulsante per avviare la cottura.

Se poi si è a corto di idee, nessun problema: il ricettario in italiano (scaricabile anche come app per smartphone Android o iPhone) contiene oltre 100 ricette da preparare con la friggitrice smart. Basterà seguire le istruzioni dettagliate e, nel giro di una manciata di minuti, sarà possibile assaggiare la pietanza desiderata.

Grazie alla connettività Wi-Fi e alla compatibilità con Alexa, poi, sarà possibile avviare la cottura anche quando non si è in casa. Basterà inserire il cibo e i condimenti nel cestello, programmare l’avvio dell’elettrodomestico (anche a voce, grazie all’assistente Amazon) e il gioco è fatto. Al termine della cottura basterà poi attendere che il cestello si raffreddi per poterlo lavare in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Ultenic K10, doppio sconto su Amazon: condizioni e prezzo

Acquistare la friggitrice senza olio di Ultenic non è mai stato così conveniente come oggi. Merito del doppio sconto garantito da Amazon che fa crollare il orezzo al livello più basso mai toccato prima d’ora sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Comprandola oggi, infatti, costa appena 99 euro, esattamente la metà rispetto al prezzo di listino. Per pagarla così poco, però, bisogna fare attenzione: lo sconto "originario" è del 35%, mentre un ulteriore 15% è garantito dal coupon da 30 euro che dovrà essere selezionato prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Ultenic K10, friggitrice ad aria con cestello da 5 litri, 11 programmi preimpostati, con Wi-Fi e compatibile con Alexa