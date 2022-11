Ultenic K10, la friggitrice ad aria smart costa la metà: offerta imperdibile

Le friggitrici ad aria sono ormai diventate l’elettrodomestico da cucina di cui più nessuno può fare a meno. Più veloci ed efficienti rispetto a un normale forno, permettono di cucinare ogni tipo di pietanza utilizzando anche il 90% in meno di olio.

La friggitrice Ultenic K10, tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a uno sconto esagerato, ha tutto quello che cercate in un elettrodomestico di questo tipo, e anche qualcosa in più. Oltre a tutte le funzioni di cottura messe a disposizione anche da altre friggitrici senza olio, quella di Ultenic si collega al Wi-Fi e può essere controllata da app o tramite Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali. Una friggitrice smart, insomma, che renderà più semplice la preparazione delle vostre pietanze preferite.

Ultenic K10, friggitrice ad aria calda con cestello da 5 litri, controllo da app e compatibile con Alexa

Ultenic K10 friggitrice ad aria calda: caratteristiche e funzionalità

Grazie ai suoi 10 programmi di cottura preimpostati facilmente selezionabili dal pannello touch nella parte superiore, la friggitrice senza olio Ultenic K10 vi aiuterà a preparare i vostri piatti preferiti senza grosse difficoltà. Vi basterà prendere gli ingredienti, sistemarli nell’ampio cestello con capienza da 5,5 litri e avviare il programma che più fa al vostro caso.

Ma, come accennato inizialmente, questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg. La Ultenic K10 si collega al Wi-Fi di casa per essere controllata da remoto grazie all’app per smartphone o agli assistenti vocali come Alexa. In caso di cena con i colleghi dopo lavoro potrete preparare gli ingredienti nel cestello la mattina prima di arrivare in ufficio e avviare la cottura anche se non siete in casa. E grazie al ricettario in italiano, avrete modo di sperimentare nuove cotture e nuove idee tra i fornelli.

Il cestello e il cassetto rimovibile, infine, possono essere lavati in lavastoviglie (una volta che si sono raffreddati) senza paura di rovinarli. Così, non solo non impiegherete tempo per cucinare, ma neanche per lavare il tutto a fine pasto.

La friggitrice ad aria a prezzo imbattibile: sconto e offerta Amazon

Estremamente funzionale e utile, la Ultenic K10 è anche incredibilmente conveniente. Merito dello sconto del 52% sul listino che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Comprandola adesso la si paga solamente 95,99 euro, con un risparmio che supera i 100 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

