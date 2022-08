Umidigi F3S: il low cost appena arrivato è già in sconto col coupon

In estate tante persone trascorrono molte più ore al telefono. Difatti, in molti ne approfittano per fare lunghe telefonate e videochiamate a parenti e amici. D’altronde è l’unico periodo dell’anno che ci consente di prendere la vita con un po’ più di calma e di dedicarci all’ascolto di persone che magari non sentiamo da mesi.

Ecco perché molte persone acquistano smartphone che sono definiti battery phone, ossia con una batteria molto capiente: per avere una maggiore autonomia del telefono. Altri invece preferiscono i camera phone, ossia telefoni che hanno un buon comparto fotografico perché oltre a telefonare, amano condividere immagini o video. In questo caso, il dispositivo Umidigi F3, telefono low cost del brand cinese Umidigi racchiude tutte le caratteristiche tipiche di un battery phone, ossia una batteria molto capiente da ben 5.150 mAh e di un chip principale che consuma poco. Ma lo smartphone è dotato anche di tre fotocamere adatte a scattare foto o girare video discreti, per immortalare qualche ricordo. In più attualmente è in sconto con coupon su Amazon e costa ancor meno del prezzo di listino.

Umidigi F3S: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello smartphone Umidigi F3 è l’Unisoc T610, un SoC di fascia bassa, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 256 GB con scheda microSD.

Il display è un LCD da 6,7 pollici e FHD. Sul retro del telefono sono posizionate tre fotocamere, la principale da 48 MP, una secondaria da 8 MP e un sensore Macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP, una risoluzione sufficiente per fare buoni selfie e persino superiore a quella offerta dai modelli low cost di altri brand più famosi.

La batteria, come accennato, è una capiente 5.150 mAh, con ricarica da 10 W. Si tratta di una carica decisamente abbondante, in grado di garantire quasi due giorni di autonomia con un uso leggero e di portarci certamente fino a sera con un uso abbastanza intenso.

Infine, l’Umidigi F3S è dotato di chip NFC per i pagamenti contactless ai POS nei negozi fisici. Una funzione, va ammesso, non scontata sui telefoni di fascia bassa.

Umidigi F3S: l’offerta Amazon

Lo smartphone Umidigi F3S è disponibile in ben cinque colori: Argento, Blu Galassia, Blu Hawaii, Nero stellato e Sunglow Gold (oro rosa).

Il prezzo di listino di 239,99 euro, già di per sé basso, ma viene scontato dal venditore terzo (spedito però da Amazon) con il coupon di 20 euro da attivare al momento del pagamento, per cui il prezzo finale è di 219,99 euro.

Umidigi F3S 6 GB RAM- 128 GB memoria archiviazioneno-description 【Design con finitura a curva lucida】Con una finitura opaca elegante, attraente e abbagliante, l'F3S è più leggero, più sottile e più confortevole. Con impronta digitale laterale e riconoscimento facciale per sbloccare. Inoltre, i tasti di scelta rapida indipendenti forniscono un rapido accesso alle applicazioni con un tasto, doppio tocco o pressione prolungata.

【Fotocamera principale da 48MP + fotocamera frontale da 16MP】Lo smartphone F3S è dotato di una fotocamera principale ultra nitida da 48MP, che può scattare foto più colorate e dettagliate. È inoltre dotato di una fotocamera di bellezza frontale da 16MP e una fotocamera macro da 5MP. La modalità scena super notturna ti offre anche una migliore esperienza di ripresa.

【Display HD da 6,7 ​​pollici e batteria ad alta capacità da 5150 mAh】Il telefono con schermo grande HD da 6,7 ​​pollici offre colori ricchi e ampi angoli di visione. Sia che guardi un film o giochi, può fornire un'esperienza visiva coinvolgente simile al cinema. Dotato di una grande batteria da 5150 mAh e di un cavo dati di tipo C da 10W, puoi ricaricare rapidamente e divertirti senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

【Processore ad altissima velocità + 6GB di RAM + 128GB di ROM】 Il processore octa-core Unisoc T610 non solo garantisce un funzionamento regolare delle attività quotidiane, ma anche un caricamento rapido dei giochi. L'archiviazione di massa ti consente di divertirti con fantastici giochi senza ritardi o lunghe attese e offre molto spazio per musica, video, foto e altro ancora.

【NFC multifunzionale e radio FM senza cuffie】La funzione NFC ti offre una vita più comoda, basta mettere il portafoglio nel telefono cellulare e puoi completare rapidamente il pagamento dopo lo shopping. F3S ha una radio FM senza cuffie, puoi ascoltare liberamente la radio FM senza cuffie e dati mobili, ottenere musica, notizie e informazioni importanti per rendere più comode le tue attività all'aperto.