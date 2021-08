Un misterioso iPhone avvistato nella serie TV Ted Lasso

Trattandosi di uno dei dispositivi mobili più famosi al mondo fin dal suo esordio, da quando Steve Jobs lo annunciò in festa durante la conferenza di apertura del Macworld, il 9 gennaio 2007, l’arrivo di un nuovo iPhone è un evento molto atteso e quindi preceduto da un numero impressionante di indiscrezioni.

L’ultima in ordine temporale arriva dalla serie TV Ted Lasso, una serie comica che, ironia della sorte, viene trasmessa su Apple TV+. Serve davvero un occhio attento per scovare un’indiscrezione nel flusso della serie (peraltro tra le più nominate agli Emmy 2021), ma è l’esempio cardine di cosa succede quando un prodotto è molto atteso com’è lo sono gli iPhone 13: tutti sono sull’attenti e nessuno trascura il minimo dettaglio, specie se, come accaduto finora, a parte qualche esemplare dummiem dell’aspetto “dal vivo" di iPhone 13 – quindi in condizioni reali e non tramite delle immagini renderizzate al computer – non c’è traccia. Un esemplare dummie, tra parentesi, non è altro che – semplificando – un fac-simile stampato in 3D a partire da un render CAD.

Il posteriore del misterioso iPhone

Apple potrebbe essersi lasciata sfuggire su una serie TV trasmessa sulla sua piattaforma un iPhone 13, o perché no, un prototipo di un futuro modello di iPhone. Va premesso subito che uno scenario di questo simile è molto improbabile, specie considerando quanto è attenta Apple a scongiurare questo genere di sviste. Ma l’apparizione è certamente curiosa e le indiscrezioni, comprensibilmente, si sono scatenate.

L’iPhone misterioso è stato ripreso dalle telecamere di Ted Lasso sia davanti che dietro. La superficie posteriore, a dire il vero, sembra quella di un iPhone 12 o di un iPhone 12 mini in colorazione bianca, con il telaio dai bordi spigolosi e le tipiche due fotocamere sistemate verticalmente. Già la somiglianza a dir poco estrema con gli attuali iPhone 12 è sufficiente per non avere dubbi, ma come se non bastasse le indiscrezioni hanno anticipato finora la superficie posteriore degli iPhone 13 ancora con due fotocamere ma disposte in diagonale. Quindi non si tratta di un iPhone 13.

La superficie frontale del misterioso iPhone

È sulla superficie opposta invece che insistono i dubbi maggiori, se non altro perché palesemente non ha l’aspetto di quella degli attuali iPhone 12. Ad essere onesti non ha l’aspetto di nessun altro iPhone che sia stato prodotto o anticipato ad oggi, perché manca un dettaglio non di poco conto. È assente il notch, ossia la “banda" nera sulla parte alta dello schermo che contiene i sensori per lo sblocco sicuro col volto (FaceID), la fotocamera e la capsula auricolare.

Una soluzione super moderna, a tutto schermo, che auspicano in molti per il futuro degli iPhone ma su cui non sono mai giunte notizie di lavori in corso, nemmeno in vista degli iPhone 13 che saranno presentati a breve. Quindi, a giudicare dalla sola superficie frontale, l’iPhone misterioso avvistato nella serie TV Ted Lasso non è di certo un iPhone 12, e non dovrebbe essere nemmeno un iPhone 13, almeno a giudicare dalle indiscrezioni giunte finora. Sarebbe bello se lo fosse, ma Apple probabilmente non è ancora pronta ad abbandonare il notch.