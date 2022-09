Unico canone per telefonia fissa e mobile: conviene davvero?

Attivare una promozione per la telefonia fissa e mobile con lo stesso operatore è uno dei trend dell’ultimo anno, quando si è creata una vera e propria corsa nei confronti di offerte simili da parte dei vari gestori telefonici.

Avere un unico canone telefonico conviene davvero? Si tratta di una domanda lecita, alla quale cercheremo di dare una risposta pronta e immediata, analizzando l’attuale mercato della telefonia fissa e mobile.

Confronta le migliori offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso 2022

Canone unico telefonia: conviene?

Partiamo dai vantaggi pratici: avere un’offerta con un unico operatore significa, il più delle volte, pagare in un’unica soluzione sia la tariffa mobile, sia quella prevista per la telefonia fissa, ovvero per avere Internet senza limiti a casa.

La convenienza di una promozione fisso e mobile tutto compreso con lo stesso operatore avviene concretamente in due modi:

chi è già cliente mobile, potrà avere degli sconti sulla sottoscrizione di un servizio Internet casa Wi-Fi; chi volesse attivare una nuova offerta Internet casa, potrà invece approfittare delle offerte combinate fisso + mobile.

In altre parole, attivare una promozione fisso e mobile con lo stesso operatore conviene. Vediamo allora di seguito quali sono le migliori soluzioni che è possibile sottoscrivere nel 2022.

Scopri quali sono le migliori offerte fisso e mobile insieme

Canone unico telefonia: quali sono le migliori offerte

Nome offerta Costo mensile 1. Super Fibra Unlimited di WINDTRE per già clienti mobile 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, che avranno anche Giga illimitati per lo smartphone 2. Fastweb Casa + mobile 26,95 euro + 5,95 euro al mese 3. Family Plan di Vodafone 34,90 euro al mese 4. TIM Premium Fibra + offerta mobile 24,90 euro al mese 5. Fibra Iliad + una delle offerte mobile dell’operatore 15,99 euro al mese + il costo mensile dell’offerta mobile scelta

Attiva un’offerta con unico canone per telefonia fissa e mobile

1. Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: WINDTRE

La Super fibra Unlimited per già clienti mobile WINDTRE ha un costo in offerta pari a 22,99 euro al mese e comprende:

fibra senza limiti per navigare fino a 1 Giga in download;

modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Attivando questa promozione si potranno anche attivare Giga illimitati su ben 3 SIM mobile compatibili.

2. Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: Fastweb

Al costo di 26,95 euro per la promozione Internet casa + 5,95 euro al mese per la SIM mobile, con Fastweb si potranno avere:

la fibra Ultraveloce fino a 2,5 Giga in download;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

le chiamate illimitate e attivazione linea fissa inclusa;

una SIM con 50 GB al mese e chiamate illimitate;

attivazione e spedizione SIM gratuiti;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Nelle zone già raggiunte da tale tecnologia di rete, sarà possibile navigare con il 5G e usufruire così di tutti i suoi vantaggi.

3. Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: Vodafone

L’offerta con canone telefonico unico proposta da Vodafone ha un costo di 34,90 euro al mese e comprende:

Internet fino a 2.5 Gigabit/s su tecnologia FTTH (quindi nelle zone raggiunte, che si potranno conoscere effettuando la verifica della copertura di rete);

Modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer incluso nel costo del canone mensile;

Chiamate da telefono fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online della promozione;

1 SIM 5G per il tuo smartphone con minuti, SMS e Giga illimitati (fermo restando che il 5G è disponibile soltanto nelle aree coperte e utilizzando un telefono compatibile).

4. Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: TIM

Promozione disponibile al costo di 24,90 euro al mese se si ha già un’offerta mobile TIM attiva, o si abbia intenzione di sottoscriverne una nuova al partire da 9,99 euro al mese.

L’offerta comprende:

la fibra senza limiti, fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione, che non è obbligatorio, ma consigliato perché permette di ottimizzare la connessione in casa;

il contributo di attivazione incluso.

5. Canone unico telefonia con Iliad

Iliad dà la possibilità ai clienti che sceglieranno prima una promozione mobile, di poter sottoscrivere la fibra con Internet e chiamate illimitate, al costo di 15,99 euro al mese.

Tra le migliori promozioni mobile disponibili oggi, si possono citare.