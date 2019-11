Unieuro il Black Friday arriva prima, -22% NO Iva sugli acquisti

11 Novembre 2019 - Dalle 8:30 dell’11 novembre sul sito di Unieuro è partita la promozione No IVA: su tutti gli acquisti superiori ai 299 euro si applica uno sconto del 22%. Si tratta di uno dei tanti eventi che anticipa il Black Friday, la giornata dedicata agli acquisti che negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia e che quest’anno è fissata per venerdì 29 novembre.

Unieuro, però, ha voluto anticipare i concorrenti e ha lanciato una giornata dedicata agli acquisti con uno sconto del 22% su tutti i prodotti disponibili sul proprio sito. Lo sconto avviene direttamente nel carrello ed è necessario spendere più di 299 euro e vale anche per i prodotti già scontati. Per raggiungere la cifra è anche possibile sommare l’acquisto di più dispositivi o accessori. Lo sconto del 22% è disponibile per tantissimi prodotti: smartphone, smartwatch, robot per la pulizia della casa, smart TV, computer, laptop, fotocamere. Ecco come funziona lo sconto No Iva -22% da Unieuro valido per l’11 novembre.

Come funziona l’Addams Black Friday Unieuro sconto NO IVA -22%

In occasione del Single Day, il Black Friday cinese, Unieuro ha lanciato la promozione Addams Black Friday: spendendo più di 299 euro si riceve uno sconto del 22%. In pratica la catena commerciale sconta agli utenti il costo dell’IVA. Per arrivare alla somma di 299 euro è possibile sommare il prezzo di più dispositivi: in fase di pagamento verrà applicato lo sconto dell’IVA. Ad esempio è possibile acquistare due smartphone che costano 150 euro ognuno e avere lo sconto del 22%. La promozione è valida sia sul sito online sia nei negozi fisici.

Quando parte lo sconto No Iva -22% di Unieuro

La promozione di Unieuro parte dalle ore 8:30 dell’11 novembre e va avanti per tutta la giornata.

Quali sono i prodotti in offerta

Lo sconto del 22% si applica su tutti i prodotti disponibili sul sito e nei negozi fisici. Sono esclusi alcuni dispositivi ad hoc e tutti quelli disponibili in prenotazione.

È possibile acquistare smartphone, smartwatch, computer e macchine fotografiche di qualsiasi marca. Ad esempio l’iPhone Xr, lo smartphone lowcost di Apple lanciato lo scorso anno, oppure il Galaxy Note 10+ uscito ad agosto. Per qualsiasi dispositivo si decide di acquistare lo sconto avviene direttamente nel carrello in fase di pagamento.