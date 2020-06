Valorant, inizia la Stagione 1: a che ora apre il server e come scaricare il gioco

Dopo una closed beta durata qualche mese e che non ha fatto altro che far crescere l’hype sul gioco, dal 2 giugno 2020 Valorant è disponibile gratuitamente per tutti. Il nuovo FPS strategico di Riot Games è pronto a rivoluzionare il settore con il suo gameplay molto particolare e che fin dall’inizio ha fatto dividere gli utenti tra chi lo ama e chi lo odia.

Come tutti gli FPS e i Battle Royale lanciati negli ultimi anni, Valorant è un gioco free-to-play: si può giocare gratuitamente ma sono previsti degli acquisti in-game, come ad esempio il Pass battaglia della Stagione 1, già disponibile a poco meno di 10 euro. Pass Battaglia che permetterà di accedere a oggetti speciali per personalizzare il proprio personaggio. Sarà possibile acquistare anche contratti per nuovi personaggi. Riot Games ha assicurato il massimo supporto al gioco e già dal 3 giugno sarà disponibile un nuovo personaggio. Nelle prossime settimane, invece, arriverà la nuova mappa Ascendt ispirata alla città di Venezia.

Come scaricare Valorant

Durante il periodo di closed beta, Riot Games aveva previsto un sistema piuttosto complicato per permettere agli utenti di accedere al gioco. Bisognava collegare l’account Riot Games a quello di Twitch e guardare la diretta di qualche gamer fino a quando non si otteneva la chiave di accesso al gioco. Un sistema che non ha fatto altro che aumentare l’attesa e i numeri delle dirette di Twitch.

Dal 2 giugno basta collegarsi al sito di Valorant, accedere alla pagina del download e premere sul bottone “Scarica”. Dopo aver scaricato il file “.exe” bisognerà installarlo sul PC. Il gioco è compatibile con i sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

A che ora aprono i server di Valoran

In Italia i server sono aperti dalle ore 5:00 di martedì 2 giugno. I giocatori potranno accedere al gioco con lo stesso account utilizzato nella closed beta, ma prima dovranno scaricare la patch 1.0.

Le novità della Stagione 1 di Valorant

Ignition: questo il nome scelto da Riot Games per la Stagione 1 di Valorant. Stagione 1 che può essere acquistata tramite il Pass battaglia al costo di circa 10 euro. Ancora non sono ben chiari gli oggetti presenti nel Pass battaglia della Stagione 1, ma ci saranno oggetti speciali per personalizzare i personaggi. Previsto anche l’arrivo di un nuovo combattente per il 3 giugno e di nuove mappe nelle prossime settimane.

Con l’arrivo ufficiale del gioco è stata rilasciata anche la patch 1.0 che porta alcuni miglioramenti al gameplay e un maggior bilanciamento tra i personaggi.

Per la modalità competitiva bisognerà aspettare ancora un po’: Riot Games vuole essere sicura che il servizio sia stabile e che il gioco regga l’urto del debutto.