Valori Overall di Fifa 21: Messi è più forte di Cristiano Ronaldo

Secondo FIFA 21 il giocatore di calcio più forte della prossima stagione è l’argentino Leo Messi, centrocampista offensivo del Futbol Club Barcelona, che con 93 punti ha un valore “Overall” superiore al portoghese Cristiano Ronaldo che, come tutti sanno, è la punta di diamante del “Piemonte Calcio” e, secondo Electronic Arts, vale un punto in meno di Messi: 91.

Tra i migliori 100 giocatori al mondo, quindi, secondo il “Comitato per le valutazioni” di Electronic Arts Messi vale un pizzico in più di Ronaldo e del terzo in classifica: Robert Lewandowski, che ha un overall di 91 a pari merito con Kevin De Bruyne, Neymar e Jan Oblak. Il giocatore in ascesa, invece, è il giovanissimo Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain che raggiunge una valutazione Overall FIFA 21 di ben 90 punti, uno in più dell’anno scorso e viene considerato l’ottavo giocatore più forte al mondo e quest’anno è anche testimonial di FIFA 21.

FIFA 21: Messi Vs Ronaldo

Il risultato Overall di FIFA è la sintesi di sei diverse valutazioni: velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico. Lionel Messi, per ognuno di questi valori, ha ricevuto i punteggi di: 85, 92, 91, 95, 38 e 65. Cristiano Ronaldo, invece, ha ricevuto i punteggi di: 89, 93, 81, 89, 35 e 77.

A detta del Comitato di valutazione, quindi, Ronaldo ha capacità offensive superiori a Messi, ma quest’ultimo è un giocatore più completo grazie ad un dribbling superiore e a capacità di difesa leggermente maggiori. Una valutazione, tutto sommato, non campata in aria ma che non mancherà di suscitare polemiche tra i fan dei due top player del calcio mondiale.

FIFA 21 Overall: la Top 10

Ma non ci saranno solo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a scendere sul campo da gioco virtuale di FIFA 21. Il gioco calcistico di EA, infatti, conta la bellezza di 17.000 giocatori in 900 squadre. I migliori dieci sono loro: