In vendita i biglietti per andare nello spazio in “mongolfiera"

Una sorta di mongolfiera grande quanto uno stadio di calcio si prepara a portare nello Spazio i turisti. Si tratta della compagnia di voli spaziali Space Perspective che sta già vendendo i biglietti per andare in orbita sulla sua astronave Neptune, a forma di un enorme pallone gonfiabile. I primi voli partiranno alla fine del 2024 e l’agenzia sta già prendendo le prenotazioni dei viaggiatori interessati ad andare oltre i confini della Terra. Il prezzo, però, non può essere considerato economico: per assicurarsi uno degli otto posti a bordo si deve spendere 125.000 dollari.

Il volo della "mongolfiera" nello Spazio

Il progetto di Space Perspective prevede un viaggio della durata di circa sei ore, due delle quali saranno dedicate a osservare la Terra dallo Spazio a 360 gradi e altre due ore serviranno per far scendere l’astronave. Discesa che avverrà nell’oceano dove una nave riporterà sulla terraferma i passeggeri. In realtà i presenti su Neptune saranno portati ai confini del nostro pianeta, a circa 30 chilometri dal globo terrestre. La navicella è stata progettata in collaborazione con lo studio di design britannico PriestmanGoode e il primo volo di test è stato realizzato il 18 giugno dallo Space Coast Spaceport di Titusville in Florida. Da dentro la capsula pressurizzata sono state fotografate magnifiche immagini della Terra vista dallo Spazio.

Per i viaggi del 2024, nella "mongolfiera" prenderanno posto, in totale, nove persone: 8 passeggeri e un pilota. La compagnia ha spiegato che il costo del biglietto dei voli per il primo anno sarà più alto rispetti agli anni successivi. Alla velocità di circa 18 chilometri all’ora si andrà a circa 30.500 metri di altitudine. Presenti all’interno della Spaceship Neptune anche un bar, una toilette, poltrone e una grandissima vetrata per godersi lo spettacolo all’esterno.

"Space Perspective reinventa il brivido dell’esplorazione dello spazio con il viaggio più delicato del mondo", si legge nel comunicato della compagnia che annuncia la vendita dei biglietti. Il costo di 125.000 dollari a posto dovrebbe essere circa il doppio rispetto ai prezzi del viaggi spaziali di pochi minuti della Virgin Galactic di Richard Branson. La sicurezza della navicella Neptune è garantita, si legge sempre sul sito di Space Perspective, dalla tecnologia di volo applicata da decenni dalla Nasa e da altri enti governativi in tutto il mondo e agli ospiti non è richiesta alcuna preparazione fisica.

Oltre a prepararsi a raggiungere i confini della Terra con i progetti di Space Perspective, della Blue Origin di Jeff Bezos e della Virgin Galactic di Richard Branson, in arrivo c’è anche la prima serie Tv girata nello Spazio, un documentario che segue la prima missione civile di Space X di Elon Musk.

Stefania Bernardini