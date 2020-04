Very Mobile, le offerte per cambio provider di aprile 2020

Ha debuttato sul mercato ufficiale di telefonia mobile italiano nel febbraio 2020 e nel giro di soli due mesi si è già fatto notare abbastanza, riuscendo a convincere un numero sempre maggiore di clienti: Very Mobile è un operatore virtuale appartenente al gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, al quale appartiene WINDTRE S.p.A.

I clienti di Very Mobile potranno quindi sfruttare la potenza della rete di WINDTRE per avere accesso a Internet e ai vari servizi di telefonia mobile. L’azienda ha scelto l’online come unico canale di vendita in un primo momento, provando in seguito ad ampliare la sua rete di contatto diretto con i clienti attraverso le vendite in una serie di negozi partner sparsi in tutta Italia.

Una SIM Very Mobile non ha alcun problema di connessione in quanto si appoggia a una rete, quella di WINDTRE, che si contraddistingue per una copertura di tipo 4G estesa sul 99% del territorio nazionale, e con la quale è possibile connettersi alla velocità di 30 Mbps sia in download sia in upload.

Quali sono le caratteristiche delle offerte Very Mobile

In primo luogo, la proposta di Very Mobile rappresenta al momento quella con la quale è possibile risparmiare di più sulla propria tariffa di telefonia mobile. Nel corso del tempo l’utilizzo di chiamate e messaggi da parte di chi usa quotidianamente lo smartphone si è sempre più ridotto a fronte di un aumento del consumo di Giga.

Questo è il motivo per il quale la maggior parte delle promozioni per la telefonia mobile tendono a proporre tariffe nelle quali chiamate e messaggi sono gratuiti e illimitati, ma soprattutto si dispone di un buon numero di Giga al mese per navigare su Internet.

Very Mobile prevede, non a caso, nel suo piano mensile chiamate e messaggi illimitati e 30 Giga di traffico 4G. Oltre a questi elementi, ce ne sono altri per i quali l’operatore è riuscito a distinguersi fin da subito, in un mercato che il più delle volte appare ormai saturo.

Tra questi ci sono, per esempio:

• l’eliminazione dei costi extra, in quanto tutti i servizi disponibili sono inclusi nel canone mensile;

• il blocco delle chiamate verso i numeri a pagamento, come i famosi abbonamenti a oroscopi, sfondi o suonerie che spesso si attivano in automatico cliccando per caso su qualche link nascosto;

• il blocco verso chiamate internazionali a pagamento.

Quanto costano le offerte di Very Mobile?

La migliore offerta proposta da Very Mobile ha un costo mensile di 4,99 euro. Si rivolge principalmente ai nuovi clienti, ma anche ai clienti di altri operatori MVNO che scelgono di effettuare il passaggio a Very Mobile mantenendo il vecchio numero di telefono.

La tariffa non prevede alcun contributo di attivazione e include:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 30 Giga di Internet;

• 5 euro per il costo di attivazione.

È attivabile al costo promozionale di 4,99 euro al mese da chi effettua il passaggio dai seguenti operatori: Coop Voce, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil. Enegan ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile. Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Uno Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La promozione può essere attivata anche da chi cambia operatore passando da TIM, Vodafone, WINDTRE, ho., Iliad e Kena Mobile, ma in questo caso la tariffa avrà un costo di 11,99 euro al mese, ai quali si deve aggiungere il costo una tantum relativo alla SIM.

Una funzione molto interessante che contraddistingue la proposta di Very Mobile è Rinnova Ora: solitamente, nel momento in cui si finiscono i Giga a propria disposizione, si dovrà attendere il mese successivo per tornare a poterli utilizzare. Con l’attivazione di Rinnova Ora, invece, si avrà la possibilità di anticipare il rinnovo: basterà farlo tramite l’apposita funzione Rinnova Ora presente nell’app, con la quale si anticiperà, per l’appunto, il rinnovo del piano mensile senza dover pagare costi aggiuntivi.

Come si effettua il passaggio a Very Mobile

Very Mobile rappresenta l’occasione perfetta per provare ad abbassare la spesa mensile destinata alla telefonia mobile: si tratta, in questo momento, di un unicum e si può ben intuire che se non si avesse un numero appartenente agli operatori per i quali è possibile attivare la promozione al costo di 4,99 euro al mese, si può sempre scegliere di attivare l’offerta con un nuovo numero. Ù

Tra i tanti vantaggi, c’è anche il fatto che le tariffe di Very Mobile non presentano vincoli di tipo contrattuale, quindi si ha la possibilità di cambiare di nuovo in qualsiasi momento nel caso in cui non si dovesse essere del tutto soddisfatti. Il costo dell’offerta che si sottoscrive è, inoltre, a tempo indeterminato: questo significa che non si rischierà di dover pagare di più una volta trascorso un certo periodo di tempo.

Il modo più semplice per effettuare il passaggio a Very Mobile è rappresentato dall’attivazione online tramite il sito ufficiale dell’operatore. Come anticipato, non sono previsti costi di attivazione, ma un contributo per la SIM, che sarà inviata direttamente all’indirizzo fornito dal nuoco cliente durante la fase di attivazione. La spedizione è gratuita e viene completata nel giro di pochissimi giorni. La SIM può poi essere attivata tramite l’utilizzo dell’applicazione dedicata.

In alternativa è possibile scegliere di recarsi presso uno dei 3.000 negozi partner che si occupano della vendita delle SIM Very Mobile e ritirarla direttamente in loco. Il rinnovo dell’abbonamento mensile avverrà di mese in mese con addebito su credito residuo, quindi non sarà necessario dover fornire né il conto corrente né la carta di credito per procedere con il completamento dell’attivazione.

I clienti avranno però la possibilità di impostare un servizio di ricarica automatica, che può risultare davvero molto comodo in quanto facilita il rinnovo mensile della promozione senza il pagamento di costi extra: in questo caso, sarà sufficiente associare il proprio numero a un conto o a una carta. Se non si volesse approfittare del rinnovo automatico, si potrà procedere tramite ricarica manuale, la quale potrà essere eseguita online, con l’utilizzo di carte Visa, MasterCard, Postepay o PayPal, oppure presso i punti vendita convenzionati, come i negozi partner o le ricevitorie.