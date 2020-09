Very Mobile o Iliad? Ecco come scegliere tra le due offerte

Sei interessato a cambiare operatore di telefonia mobile, ma non sei in grado di scegliere tra le offerte di Very Mobile e di Iliad? Le tariffe mobile proposte dai due gestori hanno costi davvero ridotti, ma qual è la migliore in termini di velocità e copertura?

Quali sono le caratteristiche delle singole promozioni e quale, alla lunga, può risultare più conveniente? Di seguito analizzeremo quali sono i vantaggi proposti dai due operatori, attraverso un’analisi comparativa per capire chi scegliere: Very Mobile o Iliad?

La velocità di connessione e la copertura

Il primo fattore che prederemo in considerazione è la velocità di connessione di Very Mobile e di Iliad: prima di arrivare al nocciolo della questione, però, è necessaria una doverosa premessa, che servirà a conoscere più da vicino i due operatori.

Iliad è un operatore low cost francese, sbarcato in Italia nel 2016: ha una sua infrastruttura di rete, in espansione continua, e per i punti non ancora coperti si serve del supporto della rete WINDTRE. Si tratta, comunque, di un MNO, ovvero di un Mobile Network Operator.

Very Mobile ha una storia più recente: si tratta del MVNO, Mobile Virtual Network Operator, di WINDTRE, che nella pratica “presta” la sua infrastruttura di rete per permettere a Very Mobile di funzionare e di poter commercializzare le sue promozioni.

In termini di copertura, non ci sono particolari discrepanze tra Very Mobile e Iliad, in quanto entrambi sono in grado di coprire il 99% del territorio nazionale. Vediamo allora quali sono le differenze più significative, le prime delle quali hanno a che fare con la velocità.

Very Mobile può disporre di una rete di ultima generazione di tipo 4G, che è in grado di raggiungere una velocità massima di 30 Mbps, sia in download sia in upload. Si tratta, in pratica, delle stese velocità raggiunte da altri MVNO operanti in Italia.

Per quanto riguarda la velocità di connessione di Iliad, i risultati di alcuni speed test hanno dimostrato che in alcune città italiane è in grado di superare quella di Vodafone. Iliad può contare su una rete di tipo 4G e 4G+ e, molto probabilmente, il prossimo traguardo mobile dovrebbe essere quello del 5G: la velocità può raggiungere i 390 Mbps in download e i 50 Mbps in upload.

Le offerte di Very Mobile

Dopo aver indagato e messo a confronto copertura e velocità delle reti dei due operatori, passiamo alla parte che in genere attrae maggiormente l’interesse di ogni cliente: il costo e le caratteristiche delle promozioni.

Very Mobile offre delle tariffe mobile che partono dalla cifra di 4,99 euro al mese fino ad arrivare a 13,99 euro al mese. Le offerte Very Mobile al prezzo più basso sono di tipo operator attack. Cosa vuol dire questo termine?

Che si tratta di promozioni che possono essere attivate solo nel caso di passaggio da determinati operatori a Very Mobile: per esempio l’offerta che ha un costo di 4,99 euro al mese può essere attivata o per nuovi numeri, oppure per chi sceglie la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

La promozione prevede un costo della SIM di 5 euro e comprende:

• chiamate illimitate;

• minuti illimitati;

• 30 Giga di Internet.

Un’altra tariffa di tipo operator attack è quella che può essere attivata dai clienti Iliad, Coopvoce, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, con la quale, al costo mensile di 6,99 euro e il contributo una tantum di 5 euro, si avrà accesso a:

• chiamate illimitate;

• minuti illimitati;

• 100 Giga di Internet.

La stessa promozione può essere attivata anche per tutti i nuovi numeri al costo di 7,99 euro al mese. Per quanto riguarda i clienti provenienti da altri operatori, come per esempio TIM, Vodafone e Kena, le due promozioni appena descritte possono essere attivate:

• al costo di 11,99 euro al mese, quella che include 30 Giga;

• al costo di 13,99 euro al mese, quella che include 100 Giga.

Le offerte di Iliad

La differenza fondamentale tra le promozioni di Iliad e quelle di Very Mobile consiste nel fatto che le promozioni Iliad possono essere attivate da tutti, a prescindere da quello che è il loro operatore di provenienza.

Si tratta di un vantaggio di non poco conto, nella misura in cui si potrà scegliere liberamente di attivare una delle offerte a basso costo di Iliad o con un nuovo numero, oppure mantenendo quello che si aveva con il vecchio operatore.

Un altro punto di forza di Iliad è rappresentato dal prezzo delle offerte, che resterà fisso per sempre: negli anni non sarà dunque soggetto né a rimodulazioni, come spesso avviene per le tariffe di altri operatori, né a rincari improvvisi.

Le promozioni di Iliad vanno da un minimo mensile di 4,99 euro a un massimo di 7,99 euro: al momento ce ne sono tre, la prima incentrata sul traffico voce, le altre due caratterizzate da un pacchetto completo, che in gergo si suole chiamare “all inclusive”.

Nello specifico, si tratta di Iliad voce, che ha un costo di 4,99 euro al mese, e include:

• chiamate illimitate in tutta Italia;

• minuti illimitati in tutta Italia;

• chiamate illimitate in Europa;

• messaggi illimitati in Europa;

• 40 Mega per navigare in Italia alla velocità del 4G o del 4G+;

• 40 Mega per navigare in Europa.

L’offerta Iliad Giga 40 ha invece un costo fisso mensile di 6,99 euro, che include:

• chiamate illimitate in tutta Italia;

• minuti illimitati in tutta Italia;

• chiamate illimitate in Europa;

• messaggi illimitati in Europa;

• 40 Giga al mese per navigare in Italia alla velocità del 4G o del 4G+;

• 2 Giga per navigare in Europa;

• chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni estere.

L’ultima offerta proposta da Iliad si chiama, infine, Giga 50: prevede 10 Giga in più rispetto all’offerta Giga 40, con un costo aggiuntivo di 1 solo euro. La promozione ha infatti un costo di 7,99 euro al mese, nel quale sono previsti:

• chiamate illimitate in tutta Italia;

• minuti illimitati in tutta Italia;

• chiamate illimitate in Europa;

• messaggi illimitati in Europa;

• 50 Giga al mese per navigare in Italia alla velocità del 4G o del 4G+;

• 2 Giga per navigare in Europa;

• chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni estere.

Le promozioni per la telefonia mobile di Iliad includono un contributo una tantum per l’acquisto della SIM di 9,99 euro e i seguenti servizi gratuiti già attivi:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Very Mobile o Iliad: chi vince?

Sulla base di quanto detto finora, per trovare la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze tra Very Mobile e Iliad bisogna capire a cosa non si vuole rinunciare. Se per esempio si vuole mantenere il vecchio numero:

• con Iliad si potrà scegliere indifferentemente tra le tre offerte disponibili, senza dover attivare un nuovo numero, e spendendo così fino a un massimo di 7,99 euro al mese;

• nel caso di Very Mobile, invece, si potrà accedere alle offerte con costo più basso soltanto nel caso di passaggio da determinati gestori, per esempio se si è clienti Iliad. Altrimenti si potranno spendere anche fino al 13,99 euro al mese.

Sulla velocità di connessione non c’è molto da dire, nel senso che Iliad vince a occhi chiusi: trattandosi di un MNO, le sue velocità di connessione sono attualmente di gran lunga superiori rispetto al MVNO Very Mobile.

Discorso diverso va fatto, invece, se si è alla ricerca di una promozione che disponga di un gran numero di Giga mensili: in questo caso, alcune delle offerte di Very Mobile permettono di poter avere il doppio dei Giga mensili previsti dalle offerte Iliad, a prezzi comunque contenuti.

Per concludere, quindi, la scelta tra Very Mobile o Iliad può definirsi migliore per ogni singolo cliente solo se ponderata sulla base di ciò che gli serve veramente e di ciò che risulta davvero importante per lui in una promozione per la telefonia mobile.