Videocamera Blink ed Echo Show 5: ecco la miglior offerta di fine anno

Ci sono delle offerte a cui non si può rinunciare, nemmeno l’ultimo giorno dell’anno. Di che cosa stiamo parlando? Naturalmente della promozione che riguarda l’accoppiata Echo Show 5, lo smart speaker di punta di Amazon, e la videocamera di sicurezza Blink Outdoor: sono disponibili su Amazon a un prezzo speciale di 74,99€. Può sembrare elevato, ma acquistando questo bundle si risparmiano più di 100€ e si approfitta di uno sconto del 59%. Insomma, è proprio il caso di dire che Amazon ha preparato per tutti noi un bel regalo di fine anno.

Il bundle è il kit perfetto per iniziare a costruire la propria smart home: con Amazon Echo 5 è possibile gestire tutti i dispositivi intelligenti, mentre la videocamera Blink Outdoor permette di tenere sotto controllo quello che succede all’esterno della propria abitazione. I due dispositivi comunicano anche tra di loro grazie ad Alexa ed è possibile gestirli utilizzando la propria voce. Sul sito di e-commerce, oltre al bundle che comprende una telecamera di sicurezza e lo smart speaker, sono disponibili altre accoppiate con 2, 3 e 4 videocamere, in base alle proprie esigenze.

Vi ricordiamo che se volete restare informati sulle migliori offerte Amazon potete iscrivervi gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Videocamera Blink Outdoor + Echo Show 5: le caratteristiche

Oramai avere uno smart speaker dentro casa è diventato un must have e anche la base per costruire la propria smart home. E l’Echo Show 5 è tra i migliori che potete trovare sul mercato, non solo perché integra Alexa. A fare la differenza è lo schermo touch che permette di avere sempre a portata di mano tutti i dispositivi smart. Lo metti al centro della casa e ti semplifica la vita. L’Echo Show 5 ha anche una telecamera da 2 Megapixel per fare eventuali videochiamate.

La videocamera Blink Outdoor, invece, come si può intuire dal nome è pensata per essere montata all’esterno dell’abitazione. È alimentata a batteria e funziona senza fili (l’autonomia varia in base all’utilizzo, può arrivare fino a due anni). Offre immagini in alta qualità e ha anche una visione notturna a infrarossi. Come tutte le videocamere di sicurezza smart invia notifiche in real time se nota qualche movimento anomalo e connettendola con l’Amazon Echo Show 5 può essere gestita anche da remoto grazie ad Alexa.

Videocamera Blink + Echo Show 5: prezzo e sconto

Se vuoi migliorare la tua smart home oggi è il tuo giorno fortunato. Il bundle che comprende la videocamera Blink Outdoor e l’Echo Show 5 è una delle migliori offerte di fine anno di Amazon. Acquistandola oggi paghi 74,99€ per entrambi i dispositivi, invece di 184,98€: è un risparmio netto di quasi 110€ (lo sconto è del 59%). Difficile trovare altre occasioni con sconti così elevati in questi ultimi giorni del 2021. E per chi vuole, c’è anche il bundle con 2,3 e 4 videocamere di sicurezza (il prezzo logicamente aumenta, ma lo sconto resta elevatissimo.

Echo

Echo

Echo

Echo