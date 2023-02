Videocamera di sicurezza: a questo prezzo è praticamente regalata

Quando si parla di smart home ci si concentra soprattutto sugli smart speaker tipo Amazon Echo, oppure sulle lampadine e sui termostati. C’è, però, un altro dispositivo che in questi ultimi mesi sta catturando l’attenzione. Stiamo parlando delle telecamere di sicurezza IP che oramai troviamo sempre di più all’interno delle nostre abitazioni. E il motivo è molto semplice: sono un deterrente contro i malintenzionati e in molti casi costano pochissimo. Spendendo meno di 30€ si acquista una videocamera di buona qualità e facile da installare.

Come nel caso della Tp-Link Tapo C200 che oggi troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre e con uno sconto super del 33%. Costa pochissimo e in questo momento è anche il dispositivo più venduto nella sua categoria di prodotto. Questa telecamera di sicurezza ha dimensioni piuttosto contenute, assicura delle immagini in altissima definizione e grazie ai sensori di movimento ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di sospetto. E ha anche un allarme acustico per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Cosa chiedere di più a un dispositivo così economico?

Tapo C200

TP-Link Tapo C200: caratteristiche e funzionalità

Trovare la videocamera giusta per le proprie esigenze è complicato, soprattutto se si è alla "prima esperienza". Per questo vi consigliamo di iniziare con un dispositivo come la TP-Link Tapo C200 che, oltre a costare poco, è anche facile da utilizzare e soprattutto molto versatile. E con un rapporto qualità-prezzo difficile da trovare in altri prodotti.

La telecamera di sicurezza ha un sensore di ottima qualità con una risoluzione a 1080p, per riprese molto definite nelle ore diurne o con la luce artificiale. Per la notte è presente anche la visione notturna a infrarossi che permette di vedere fino a una distanza di 8 metri. Come in tutte le videocamere IP è presente il sensore di movimento che ti avvisa quando rileva qualcosa di anomalo tramite una notifica sullo smartphone. La videocamera ha anche una sirena e un effetto luminoso integrati che si attivano nei momenti di pericolo per cercare di scoraggiare eventuali malintenzionati.

La TP-Link Tapo C200 ha un motore Pan/Tilt che permette di coprire un’area di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale e assicura una copertura completa della stanza. Grazie alla funzione Live View puoi vedere in ogni momento cosa sta accadendo in casa, mentre tramite con l’audio bidirezionale puoi interagire con le persone o gli animali presenti nell’abitazione.

Inserendo una scheda microSD (fino a 128GB) è possibile salvare le registrazioni in locale. Infine, chiudiamo con un altro dei punti forti del dispositivo: la configurazione e il montaggio sono molto semplici. Basta collegarla alla corrente e seguire la procedura guidata sull’app per la connessione alla rete Wi-Fi.

Telecamera di sicurezza Tapo C200 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Super sconto per la videocamera di sicurezza TP-Link Tapo C200: oggi la troviamo in offerta a un prezzo di 26,99€, con uno sconto top del 33%. Costa pochissimo ed è uno dei prodotti più venduti su Amazon in questo momento, quindi bisogna approfittarne immediatamente. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, dipende da dove e da quando effettuate l’ordine. Avete tutto il tempo per testare efficacemente il dispositivo: per il reso gratuito avete 30 giorni di tempo.

Tapo C200

