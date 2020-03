Videogame gratis per PC, Xbox e PS4 da giocare nel weekend

Il mondo dei videogame sta dimostrando la propria solidarietà in cui milioni di ragazzi sono costretti a stare in casa per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Produttori, sviluppatori e piattaforme di videogame hanno iniziato a mettere a disposizione giochi gratuiti per qualsiasi tipo di piattaforma: computer, Xbox One e PlayStation 4.

Per il weekend del 27-29 marzo sono molti i giochi che gli appassionati possono scaricare gratis sui propri dispositivi, ma è necessario sapere che si tratta perlopiù di titoli che sono disponibili gratuitamente solo per qualche giorno, fino alla fine della settimana. A questa gara di solidarietà hanno partecipato tutti i principali sviluppatori e le piattaforme per il gaming online: Codemasters, Ubisoft, Square Enix e anche Steam. Tra i giochi gratuiti per questo fine settimana troviamo F1 2019, Watch Dogs e Tom Cancy’s Rainbow Six Blackpoint. Senza dimenticare i vari Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone che sono gratuiti da sempre e che vi terranno compagnia anche in questo fine settimane. Ecco i migliori giochi gratis per PC, PlayStation 4 e Xbox One per il weekend.

Come giocare gratis a F1 2019

Codemasters ha fatto un regalo gradito agli appassionati della Formula 1 che in questo periodo non possono vedere le gare del loro sport preferito. Per un mese, infatti, F1 2019 è disponibile gratuitamente per Xbxo One e per PlayStation 4, basta scaricare il videogame e iniziare a giocare. Sono presenti tutti i circuiti, le scuderie e i piloti ufficiali. Per il multiplayer online su PS4 è necessario l’abbonamento a PlayStation Plus.

I giochi gratuiti di Ubisoft

La software house francese ha reso gratuiti dal 24 al 28 marzo alcuni titoli sviluppati negli ultimi anni. Nell’elenco dei giochi gratis troviamo Child of Light, Might & Magix Chess Royale e Rabbids Coding. Dal 26 al 29 marzo, invece, sarà disponibile gratuitamente Tom Clancy’s Rainbow Six Blackpoint.

Fortnite

In una lista dei giochi gratuiti per il weekend non può mai mancare Fortnite. Inutile spiegare come funziona il videogame: Fortnite negli ultimi due anni è stato in grado di rivoluzionare il mercato obbligando tutti i concorrenti ad adeguarsi. La Battle Royale è oramai diventata un modello da seguire e nel giro di pochi mesi tutti gli FPS hanno inserito una modalità di gioco simile a quella che ha reso grande Fortnite.

Il gioco al momento è al Capitolo 2 Stagione 2 e nell’ultimo periodo ci sono state grandi novità, come l’arrivo degli elicotteri e un nuovo motore grafico che, però, sta dando alcuni problemi. Fortnite è disponibile gratuitamente per PS4, Xbox One e computer Windows 10.

Call of Duty: Warzone

Ultimo arrivato in ordine temporale, ma non per importanza. Call of Duty: Warzone è la risposta di Activsion a Fortnite. Si tratta di un gioco gratuito in modalità Battle Royale che nella prima settimana è riuscito a raggiungere i 6 milioni di download.

Dato il successo ottenuto in così poco tempo, gli sviluppatori hanno già aggiunto nuove modalità di gioco: oltre alla Battle Rayale iniziale da 150 utenti divisi in squadre da 3 giocatori ognuna, e a Malloppo è arrivata anche Solo, che ricalca perfettamente la Battle Royale di Fortnite. Il gioco è gratuito con gli acquisti in-game. Disponibile per PS4, Xbox One e computer.

Apex Legends

Nel trittico dei Battle Royale non può mancare Apex Legends, titolo sviluppato dai Electronic Arts insieme a ragazzi di Respawn Entertainment. Le modalità di gioco sono le classiche dei battle royale, con le Stagioni che si susseguono con il passare dei mesi e l’arrivo di nuove armi e personalizzazioni.

Football Manager 2020 gratis fino al 1 aprile: come giocare

Sega e Steam hanno messo a disposizione in maniera totalmente gratuita fino al primo aprile Football Manager 2020, il manageriale di calcio più famoso di sempre. Basta registrarsi sul sito Steam e, al termine della promozione, qualora si decidesse di acquistarlo, sarà possibile mantenere tutti i progressi e i traguardi raggiunti.