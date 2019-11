Virus smartphone Android, arriva la soluzione definitva

7 Novembre 2019 - Non passa giorno, o quasi, che non arrivi qualche notizia da una società di sicurezza informatica – o dalla stessa Google – di un nuovo problema di sicurezza legato alle app Android. Nella gran parte dei casi, si tratta di app infette ma regolarmente presenti – e scaricabili – dal Google Play Store.

Si tratta, solitamente, di app “mascherate” da qualcosa di utile (app fotografiche, filtri per selfie, lettori di codici QR e così via), capaci di attirare le attenzioni di un gran numero di utenti. In questo modo, alcune app riescono a raggiungere e superare anche il milione di download, infettando così un gran numero di utenti in tutto il mondo. Un fenomeno apparentemente inarrestabile, almeno sino a questo momento. Google, infatti, ha deciso di “fare squadra” con alcune delle maggiori software house in ambito sicurezza informatica per evitare che le app infette – adware, ma non solo – possano finire sul vostro smartphone.

Nasce la “App Defense Alliance”: a cosa serve

Il gigante del web ha coinvolto in questo suo nuovo tentativo di mettere un freno a questa sorta di “epidemia” alcuni dei maggiori nomi del mondo della sicurezza informatica. Fanno parte della sua “App Defense Alliance” nomi come ESET, Lookout e Zimperium (e non è da escludere che nei prossimi mesi se ne aggiungano altre), una vera e propria coalizione contro i cybercriminali che sfruttano Android per diffondere malware di ogni genere.

Le aziende che entreranno a far parte di questa alleanza difensiva consentiranno a Google di integrare i loro “motori di ricerca” contro i virus all’interno del Google Play Protect. In questo modo, le app saranno sottoposte a una scansione multipla prima di essere installate sui vari dispositivi, e gli utenti potranno avere maggiori certezze su quello che stanno installando nei loro smartphone e tablet.