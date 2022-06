Vivo progetta Iqoo 10 con la super ricarica da 200 W

Con molta probabilità, i nuovi smartphone top di gamma iQOO 10 e iQOO 10 Pro prodotti da iQOO (una controllata di Vivo) avranno in dotazione una super ricarica da ben 200 W. A rivelarlo è stato il noto blogger @DigitalChatStation, che ha anche aggiunto qualche altra interessante indiscrezione sugli attesi device.

La presentazione dei nuovi telefoni di fascia alta di Vivo si fa sempre più vicina. E, proprio per questo motivo, le indiscrezioni che mettono al centro il Vivo iQOO 10 e il Vivo iQOO 10 Pro si fanno più fitte. L’ultima arriva dal sito di microblogging cinese Weibo e racconta che i due dispositivi saranno dotati di un supporto per la ricarica rapida dalle prestazioni straordinarie e da una ricarica wireless altrettanto buona. Questi rumor si aggiungono a quelli trapelati in precedenza, che raccontano di una gamma che avrà a bordo un processore Qualcomm di livello altissimo e un prezzo allettante.

Vivo Iqoo 10: gli ultimi rumor

Il noto blogger @DigitalChatStation ha rivelato su Weibo che il Vivo iQOO 10 Pro sarà fornito di una super ricarica da 200 W (caricabatterie con numero di modello V200100L0B0-CN) e di una ricarica wireless da 50 o addirittura 65W.

Inoltre, la batteria della variante Pro dovrebbe essere da 4.700 mAh, mentre per quanto riguarda il chipset tutta la gamma (composta, presumibilmente, dai modelli iQOO 10 e iQOO 10 Pro) dovrebbe essere confermato il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.Il potente processore del colosso statunitense dovrebbe essere accoppiato a diversi tagli di memoria RAM (LPDDR5) e interna (UFS 3.1). Per quanto riguarda lo schermo, la versione Pro dovrebbe vantare un pannello OLED 2K QHD+ di tipo LTPO e frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz.

Il sensore delle impronte digitali potrebbe offrire un sistema ad ultrasuoni ed essere integrato sotto il display; inoltre, il modello Pro potrebbe essere dotato di una fotocamera principale posteriore da 50 MP, ma il leaker non ci dice quale sensore è stato scelto.

Sul fronte del sistema operativo, invece, è praticamente scontato che Vivo metta a bordo dei suoi nuovi top di gamma Android 12 con skin proprietaria Origin OS.

Disponibilità e prezzi

La serie di smartphone Vivo iQOO 10 e Vivo iQOO 10 Pro potrebbe essere lanciata nel terzo trimestre del 2022 (tra luglio e settembre), sebbene l’azienda non abbia dato indicazioni in merito.

Lo stesso discorso vale per il prezzo, tuttavia tenendo conto che iQOO 9 e iQOO 9 Pro (in foto) al momento del lancio costavano (al cambio) circa 556 euro e 695 euro, ci aspettiamo che i nuovi top di gamma di Vivo saranno disponibili ad una cifra simile.