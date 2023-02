Vivo TWS Neo: lo sconto cancella ogni dubbio

Tra i mille modelli di cuffiette wireless disponibili la prima scelta da fare è quella tra un modello con gommino (in-ear) o senza (semi in-ear). Il primo tipo permette un isolamento dall’esterno migliore e, di conseguenza, una migliore cancellazione attiva del rumore (ANC). Il secondo tipo è per molti più comodo, perché il gommino alla lunga è fastidioso. Chi ha scelto i semi in-ear oggi dovrebbe approfittare dell’offerta Amazon in corso su Vivo TWS Neo, un modello dalle ottime caratteristiche tecniche e con un prezzo molto vantaggioso che, con lo sconto, scende ancor di più.

Vivo TWS Neo – Auricolari semi in-ear con ANC – Colore nero

Vivo TWS Neo – Auricolari semi in-ear con ANC – Colore bianco

Vivo TWS Neo: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Vivo TWS Neo sono di tipo semi in-ear, cioè vanno inseriti nell’orecchio ma non hanno il gommino che lo isola dai rumori che provengono dall’esterno. La funzione di cancellazione del rumore è presente e affidata agli algoritmi, con un buon risultato nonostante la mancanza del "tappo".

In ogni auricolare, che pesa 4,7 grammi, si trova un un driver da 14,2 mm e ci sono anche due microfoni beamforming, che servono sia per le chiamate che per la soppressione del rumore. Ogni auricolare è certificato IP54, quindi resistente a schizzi di acqua e polvere.

La latenza, cioè l’intervallo che trascorre tra la visione dell’immagine e il suono associato (durante i videogiochi o mentre viediamo un film), è pari a 88 ms. Si tratta di un buon valore, permesso anche dalla recente ed efficiente connessione Bluetooth 5.2.

Non mancano poi i sensori di vicinanza, che spengono le cuffiette quando non sono indossate, la connessione istantanea Fast Pair con lo smartphone, i comandi vocali di Google Assistant e la possibilità di ritrovare le cuffiette con Find my TWS Neo.

I comandi touch sono a sfioramento e si può alzare o abbassare il volume facendo scorrere il dito, mentre con singolo o doppio tocco si mette in play/pausa l’ascolto.

Ogni auricolare ha una batteria da 27 mAh mentre nella custodia è di 415 mAh e ciò si traduce in un’autonomia di ascolto di 4 ore e mezza (22 ore e mezza con custodia).

Vivo TWS Neo: l’offerta Amazon

Gli auricolari Vivo TWS Neo hanno un design molto elegante e piacevole caratterizzato dalla custodia di forma ovale, priva di angoli e per questo facile anche da portare in tasca. Il prezzo di listino di 89,99 euro è piuttosto elevato ma con l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare gli auricolari Vivo TWS Neo a 69,99 euro (-22%, -20 euro). Occasione buona per chi è alla ricerca di un paio di cuffiette di ottima qualità, con ANC e ad un prezzo vantaggioso.

Vivo TWS Neo – Auricolari semi in-ear con ANC – Colore nero

Vivo TWS Neo – Auricolari semi in-ear con ANC – Colore bianco