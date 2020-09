Vivo V20 Pro: caratteristiche dello smartphone con due selfie camera

La Vivo aveva promesso nuovi livelli di resa per le sue fotocamere e sta mantenendo alte le aspettative anche nella presentazione dei suoi nuovi smartphone. In particolare, il Vivo V20 Pro appena presentato in Thailandia in questi giorni è equipaggiato con ben due selfie camera nella parte frontale.

Vivo Mobile Corporation è parte del gruppo BBK Electronics, che produce e vende anche i dispositivi a marchio Oppo, Realme e OnePlus e probabilmente a breve inizierà a rosicchiare le quote di mercato che sta perdendo Huawei, fino a sostituirla. Si inizia anche con quel’ultimo modello della serie Vivo V, che punta su un design elegante, il supporto alla connettività 5G, una protezione in vetro opaco antiriflesso sul retro, ma soprattutto sul comparto fotocamere in dotazione. Non è chiaro, invece, se con il Vivo V20 Pro l’azienda cinese abbia dato seguito all’annuncio di qualche settimana, che prometteva l’evoluzione del sensore RGBW in dotazione ai suoi dispositivi per foto luminose anche in condizioni di scarsa luce ambientale.

Vivo V20 Pro, il comparto fotocamere

Sul retro troviamo una fotocamera con configurazione tripla con un sensore principale Samsung ISOCELL GW1 da 64 megapixel, poi un grandangolo a 120 gradi da 8 megapixel e un sensore monocromatico da 3 megapixel. Tra le funzioni della fotocamera tripla, ve ne sono diverse che garantiscono scatti perfetti anche in notturna, oltre a migliorare l’autofocus.

Nella parte frontale invece troviamo una doppia selfie camera, con un sensore primario da 44 megapixel e un grandangolo da 8 megapixel, per un campo visivo di 105 gradi. Con questi obiettivi è possibile registrare selfie a 4K. Anche per questa fotocamera troviamo diverse funzioni precaricate sullo smartphone per ottenere degli scatti perfetti, come Dual-View Video, Slo-Mo Selfie Video, Steadiface Selfie Video e Multi-Style Portrait.

Vivo V20 Pro, le altre caratteristiche

Il nuovo smartphone Vivo V20 Pro può contare su un display AMOLED Full HD+ da 6.44 pollici con risoluzione 1080×2400 pixel, proporzioni 20:9 e supporto dell’HDR10. Il telefono è equipaggiato con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta quindi la connettività 5G, e dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il sistema operativo è Funtouch OS 11 basato su Android 10. La batteria da 4000 mAh supporta anche la tecnologia di ricarica rapida FlashCharge da 33 W. Il telefono sarà disponibile in tre varianti di colore: Moonlight Sonata, Midnight Jazz e Sunset Melody.

Vivo V20 Pro, prezzo e data di lancio

Lo smartphone Vivo V20 Pro è stato presentato in Thailandia il 21 settembre in preordine, ma sarà disponibile all’acquisto dal 30 settembre. Il prezzo è di 14999 baht thailandesi, circa 400 euro al cambio corrente. Al momento non ci sono informazioni sull’arrivo del nuovo telefono a marchio Vivo in Europa e quindi anche in Italia, dove il prezzo potrebbe essere superiore considerate le caratteristiche offerte.