Vivo V21 5G: il telefono per i selfie ad un prezzo incredibile

Gli smartphone di fascia media sono davvero tantissimi sul mercato, anche se restringiamo il campo ai soli telefoni 5G: l’offerta, per fortuna, è veramente ampia. Ma questo, purtroppo, confonde molti utenti che non riescono a capire quale sia il miglior telefono di fascia media Android da comprare. Uno, però, si distingue nettamente da tutti gli altri: è il Vivo V21 5G, un modello esplicitamente votato all’autoscatto, un vero "selfie-phone" dotato di caratteristiche tecniche dedicate proprio a chi ama farsi i selfie. E’ uno smartphone di fascia media, ma con lo sconto in corso su Amazon diventa un vero low cost. Un motivo in più per comprarlo, anche se i selfie non sono la nostra passione.

Vivo V21 5G – Processore MediaTek 800U – Versione 8/128 GB

Vivo V21 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Vivo V21 5G è il MediaTek Dimensity 800U ed è affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display è di tipo AMOLED, compatibile HDR10+, e misura 6,44 pollici. La risoluzione è FHD+, la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz, la luminosità di picco è di 800 nit ed è presente anche il lettore per le impronte digitali posti sotto il pannello.

Il pezzo forte del Vivo V21 5G, come d’altronde è tradizione per questa azienda, è rappresentato dal comparto fotografico che propone sul retro dello smartphone tre sensori: il principale da 64 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP.

La fotocamera anteriore, posta nel notch centrale a forma di U, è da 44 MP e consente di scattare ottimi autoritratti, anche notturni grazie alla doppia luce LED anteriore, o girare video ben definiti in 4K. Anche qui è disponibile l’OIS, una rarità per i sensori anteriori anche su molti telefoni top di gamma.

Il Dimensity 800U di MediaTek è un chip con modem 5G, ma tra le connessioni troviamo anche l’NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.1, il WiFi 5 e la presa per il jack da 3,5 mm, utile per chi usa le cuffie con filo.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh compensata da una ricarica da 33W che la porta da 0% al 63% in 30 minuti, secondo le specifiche del produttore.

Il Vivo V21 5G inoltre è molto sottile, ha uno spessore di 7,29 millimetri e pesa 176 grammi.

Vivo V21 5G: l’offerta Amazon

Vivo V21 5G ha un prezzo di listino di 349 euro che rispecchiano precisamente la scheda tecnica, non fosse altro per la presenza dei sensori principale e anteriore con OIS. Ma con l’offerta Amazon (acquisto diretto dal produttore e spedizione Amazon) cambia davvero tutto e grazie allo sconto è possibile averlo a 289 euro (-17%, -60 euro): scelta ideale per quanti cercano un telefono con cui scattare anche ottime foto (soprattutto selfie) ad un prezzo veramente allettante.

Vivo V21 5G – Processore MediaTek 800U – Versione 8/128 GB