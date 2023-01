Sembra un iPhone ma costa la metà: doppio sconto su Vivo V23 5G

Nell’enorme offerta di smartphone di fascia media di ultima generazione sul mercato si fatica a trovare un telefono originale, che offra qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Vivo V23 5G è uno dei rari esempi di come sia possibile fare qualcosa di diverso e distinguersi dalla massa. Lo fa con una doppia fotocamera frontale, posizionata in un notch in stile iPhone, che lo rende adatto ai patiti dei selfie e a coloro che registrano spesso video per i social. Proprio Vivo V23 5G è oggi in offerta con un doppio sconto su Amazon, che taglia il prezzo di oltre 100 euro.

Vivo V23 5G – MediaTek Dimensity 920 – Versione 12/256 GB

Vivo V23 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Vivo V23 5G è il SoC MediaTek Dimensity 920, tipico chip di fascia media dalle ottime prestazioni, dai bassi consumi e con modem 5G integrato, abbinato, nel caso dell’offerta in corso su Amazon, a ben 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Con tanta memoria a disposizione non si avranno problemi a tenere aperte moltissime app.

Il display è di tipo AMOLED, da 6,44 pollici, compatibile HDR10+, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz e sensore per le impronte digitali integrato. La parte superiore dello schermo è caratterizzata da un notch a forma di trapezio, molto simile a quello degli iPhone, dentro cui sono collocate ben due fotocamere frontali per gli autoritratti: il sensore principale da 50 MP, con cui girare anche video 4K, e un sensore ultra grandangolare da 8 MP per gli austoscatti di gruppo.

Con le due fotocamere sono inglobate 4 luci LED regolabili via software con tonalità di luce calda o fredda, per ottenere un bilanciamento del bianco sempre perfetto. Sul retro, invece, sono state collocate tre fotocamere posteriori: il sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP.

Le connessioni includono il chip NFC per effettuare pagamenti contactless e per leggere le card come CIE, la carta d’identità elettronica, il WiFi 6 e Bluetooth 5..2. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con ricarica da 44W.

Vivo V23 5G: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Vivo V23 5G è di 549 euro, ma oggi grazie al doppio sconto in corso su Amazon è possibile portare a casa questo ottimo smartphone 5G al prezzo di 419 euro grazie al doppio sconto del 4% più il coupon di 110 euro da applicare al momento del pagamento.

Vivo V23 5G – MediaTek Dimensity 920 – Versione 12/256 GB