Vivo X Fold+: nuovo chip per uno dei pieghevoli migliori

Lo smartphone pieghevole Vivo X Fold+ è stato ufficialmente presentato in Cina: è la versione "plus" del già noto e apprezzatissimo Vivo X Fold, presentato lo scorso aprile. Alcune delle specifiche tecniche erano trapelate nelle scorse settimane, ma ora abbiamo la conferma: il "plus" della nuova versione dello smartphone pieghevole deriva dal nuovo SoC, ossia al Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che sostituisce l’8 Gen 1 "liscio".

Il resto della scheda tecnica, invece, è completamente invariato e, di conseguenza, Vivo X Fold rimane un ottimo smartphone pieghevole in grado di rivaleggiare (purtroppo solo in Cina) con il blasonato Samsung Galaxy Z Fold4.

Vivo X Fold+: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Vivo X Fold+ da aperto 162x 144,9×6,3 millimetri, mentre da chiuso 162×74,5×14,6 millimetri, e pesa 311 grammi. Il processore a bordo del nuovo pieghevole cinese è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a due tagli di memoria: 12/256 GB e 12/512 GB.

Il display interno, resta, come per il telefono precedente Vivo X Fold, uno schermo AMOLED da 8,03 pollici con supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento di picco di 120 Hz. Qui è stata collocata la fotocamera anteriore da 16 MP, ma una fotocamera del gruppo ottico posteriore può essere usata come selfie camera usando lo schermo esterno per l’inquadratura. Schermo esterno che è sempre AMOLED, da 6,53 pollici, e ancora con frequenza di aggiornamento di 120 Hz di picco.

Sul retro, in un’isola ben visibile, ci sono le 4 fotocamere posteriori: il sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), un secondo sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore grandangolare da 12 MP (che funge anche da selfie camera) e il sensore da 8 MP telescopico con zoom ottico 5x e OIS. La collaborazione con l’azienda tedesca Zeiss ha portato alla conferma del rivestimento T* per le lenti delle fotocamere.

La batteria ha una capacità di 4.730 mAh, la ricarica rapida è da 80 W, la ricarica wireless è da 50 W e la ricarica wireless reverse è da 10 W.

Vivo X Fold+: disponibilità e prezzo

Il nuovo smartphone è ufficialmente in prevendita dal 26 al 29 settembre in Cina nei colori rosso, grigio scuro e azzurro. La vendita inizierà dal 30 settembre. Non è stato però specificato se e quando lo smartphone pieghevole arriverà anche su altri mercati, tra cui Europa e Italia, ma al momento è improbabile. I prezzi di Vivo X Fold+ sul mercato cinese sono: