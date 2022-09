Vivo X80 Lite in arrivo in Europa, ma il prezzo non convince

Vivo, azienda della galassia cinese BBK Electronics, si appresta a portare in Europa un nuovo smartphone di fascia media: il Vivo X80 Lite. La notizia arriva dall’affidabile WinFuture, sito tedesco di tecnologia sempre molto bene informato, ed è in sostanza confermata anche da MySmartPrice, che va ancora più nel dettaglio anticipando che Vivo X80 Lite potrebbe arrivare in ottobre.

Altro dettaglio riguarda la somiglianza della scheda tecnica tra il Vivo X80 Lite e il Vivo V25 (in foto) presentato recentemente in India e che sarà presentato a Taiwan il prossimo 20 settembre. La scheda tecnica del Vivo X80 Lite, per ora presunta poiché da Vivo non si hanno indicazioni ufficiali, ma dai rumor più credibili sembra quella di un classico medio che brilla più per le fotocamere che per la potenza. Il vero difetto, semmai, sarebbe un prezzo troppo alto.

Vivo X80 Lite: caratteristiche tecniche

Il Vivo X80 Lite, stando ai rumor, sarà dotato del chip MediaTek Dimensity 900 con modem 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione espandibile con scheda microSD. Il Dimensity 900, presentato nel maggio 2021, è un processore prodotto a 6 nm e destinato alla fascia medio-bassa del mercato.

Il display sarebbe di tipo AMOLED da 6,44 pollici, con risoluzione di 2.404×1.080 pxel, frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz e compatibile con HDR10+. Nonostante la tecnologia OLED lo permetta, il sensore per le impronte non sarà integrato nel display ma nel pulsante di accensione, posto lateralmente.

Nella parte superiore centrale dello schermo del Vivo X80 Lite ci sarà un vistoso notch a U, dal sapore vintage, con dentro una fotocamera per i selfie da ben 50 MP con autofocus e un’apertura focale di f/2,0. Sul retro, invece, ci sarebbero 3 fotocamere: un sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1,79 e stabilizzatore ottico (OIS), una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e una fotocamera macro da 2 megapixel.

Infine, su Vivo X80 Lite dovremmo trovare una batteria con capacità di 4.500 mAh e ricarica da 44 W, il chip NFC e il Bluetooth 5.2.

Vivo X80 Lite: prezzo e disponibilità

Secondo voci non confermate lo smartphone Vivo X80 Lite potrebbe arrivare in Europa a partire dal prossimo ottobre al prezzo di circa 450 euro che in pratica sarebbe il corrispettivo del prezzo del Vivo 25 standard, che in India costa 35.999 rupie (al cambio 446 euro).

Se è questa l’ipotesi, allora probabilmente il prezzo del Vivo X80 Lite potrebbe essere lievemente più alto in considerazione dei costi di logistica e tassazione. Il che lo porterebbe a uscire sul mercato europeo, altamente competitivo, con un prezzo un tantino al di sopra della media di prezzo disponibile per dispositivi di questa fascia.