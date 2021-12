Vivo Y21: il re dei low cost ora costa ancora meno

Schermo ampio, ma non tantissimo in modo da non risultare scomodo, una batteria enorme e un design accattivante. Sono alcune delle caratteristiche peculiari di Vivo Y21, uno smartphone Android low cost che non rinuncia a qualche “lusso" nonostante il prezzo, già basso al lancio, adesso sia ancor più allettante.

Vivo Y21 è uno smartphone Android di fascia bassa “onesto", nel senso che non promette fuoco e fiamme sul piano tecnico illudendo, poi, di fatto, chi ne acquista uno. Ha delle specifiche ben proporzionate al prezzo, quindi non mirabolanti ma sufficienti a garantire un’esperienza d’uso di buon livello. C’è poi uno schermo molto ampio, utile all’occorrenza per guardare film e serie TV in mobilità, e ben supportato da una batteria da ben 5.000 mAh con la ricarica rapida a 18 watt: difficile che durante il giorno si abbia bisogno di ricorrervi, ma è confortante sapere che in pochi minuti “alla presa" si può recuperare tanta energia.

Vivo Y21, caratteristiche tecniche

Vivo Y21 ha uno schermo di tipo LCD IPS da 6,51 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel, 270 pixel per pollice), un chip MediaTek Helio P35 da 2,35 GHz di frequenza massima con GPU PowerVR GE8320 per i giochi.

In termini di memorie, ci sono 4 GB di RAM (più 1 GB virtuale) e 64 GB di spazio di archiviazione comunque espandibili grazie allo slot per le schede microSD, in modo da poter conservare foto e video senza preoccuparsi più di tanto dello spazio residuo.

Vivo Y21 ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e due fotocamere posteriori, la principale da 13 megapixel f/2.2 con autofocus e la secondaria, una macro per gli scatti ravvicinati, da 2 megapixel f/2.4, accompagnate da un flash LED. Positivo che ci sia l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate, ma purtroppo è assente il chip NFC.

Sul fronte della connettività Vivo Y21 è uno smartphone Android dual SIM che offre LTE, Wi-Fi 802.11 dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0 LE con protocollo AD2P, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, radio FM e USB-C per ricarica e trasferimento dati. Per lo sblocco c’è un lettore di impronte digitali posto di fianco, nel telaio.

La batteria è un’unità da 5.000 mAh non estraibile con supporto alla ricarica rapida da 18 watt. L’interfaccia utente è la Funtouch OS 11.1 basata su Android 11. Due le colorazioni: Pearl White e Metallic Blue. Dimensioni di 164.3 x 76.1 x 8 mm e 182 grammi di peso.

Vivo Y21, l’offerta Amazon

Vivo Y21 è stato ufficializzato lo scorso agosto ad un prezzo di listino di 169,99 euro. Tuttavia adesso Amazon offre un importante sconto sull’acquisto di Vivo Y21, che viene proposto a 143,65 euro (-25,35 euro, -15%): a questo prezzo farsi scappare un prodotto recente e con una batteria tanto abbondante potrebbe essere un errore.