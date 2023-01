Vivo Y33s: lo sconto su Amazon è per tutti

Chi dice che è necessario il 5G per essere connessi? Sul mercato sono disponibili moltissimi smartphone 4G economici e affidabili come il Vivo Y33s. Questo dispositivo dal prezzo competitivo è in grado di soddisfare tutte le esigenze quotidiane, sia che si tratti di scattare foto, guardare video, navigare su Internet o usare le app dei social.

In questo momento Amazon offre su Vivo Y33s un generoso sconto con coupon da applicare al momento dell’acquisto: meglio non lasciarsi scappare questa occasione e chiudere subito questo affare, prima che lo faccia qualcun’altro.

Vivo Y33s – Processore MediaTek Helio G80 – Versione 8/128 GB

Vivo Y33s: caratteristiche tecniche

Il cuore del Vivo Y33s è il Soc MediaTek Helio G80, un processore con modem 4G integrato. Nel caso del Vivo Y33s in offerta su Amazon questo chip è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage, valori assolutamente buoni per la fascia di mercato.

Il display misura 6,58 pollici ed è di tipo LCD, ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, risoluzione FHD+ e il lettore di impronte digitali, come su tutti i telefoni con questo tipo di pannello, è posto lateralmente.

Sul retro del Vivo Y33s sono stati posti i tre sensori fotografici: il principale (un sensore Samsung da 50 MP e una coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 MP, è inserita nel notch a forma di U, ed è dotata di EIS (lo stabilizzatore elettronico) e di modalità notturna per i selfie serali.

Da segnalare la presenza dell’NFC, la connessione per i pagamenti contactless e la lettura di chip delle card elettroniche, e del comodissimo jack da 3,5 mm apprezzato da chi ascolta gli audio con le cuffie con il filo. La batteria, infine, ha una capacità di 5.000 mAh e una ricarica a 18W.

Vivo Y33s: l’offerta Amazon

Una buona fotocamera principale, un display di grandi dimensioni e una durata della batteria abbondante anche in caso di utilizzo intenso: con questi tre punti di forza il Vivo Y33s è anche economico grazie all’offerta in corso su Amazon.

Il Vivo Y33s ha già l’ottimo prezzo di listino di 269 euro che, grazie allo sconto con coupon da 40 euro da applicare al momento dell’acquisto su Amazon, scende a soli 219 euro.

