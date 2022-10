Vivo Y33s: con lo sconto è un best buy 4G

A chi serve il 5G? non a tutti e, infatti, il mercato è pieno di ottimi smartphone con connessione solo 4G. Sono modelli di fascia media e bassa, dai prezzi molto allettanti e che spesso vanno in sconto su Amazon, permettendoci di fare dei veri e propri affari. Come nel caso dello smartphone Vivo Y33s, un telefono 4G con una scheda tecnica equilibrata e un prezzo decisamente buono.

Non parliamo di un top di gamma, ma di un prodotto da usare tutti i giorni con le app di uso quotidiano, per fare foto e video e per navigare su Internet. Per queste attività serve uno smartphone solido ma economico, come Vivo Y33s. Meglio ancora se è in sconto su Amazon, con un taglio del prezzo di oltre un quarto.

Vivo Y33s – Processore MediaTek Helio G80 – Versione 8/128 GB

Vivo Y33s: caratteristiche tecniche

Il processore del Vivo Y33s è il MediaTek Helio G80 che arriva sul mercato nel 2021 come SoC di fascia media con modem 4G. Le memorie abbinate, nel caso dell’offerta Amazon, sono 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD da 6,58 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, risoluzione FHD+ e una buona densità di pixel: 401 ppi. Il lettore di impronte, come su tutti i telefoni con schermo LCD, è posto lateralmente.

Sul retro sono stati collocati i tre sensori fotografici con il principale da 50 MP e i due sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 16 MP e dotata di EIS (lo stabilizzatore elettronico) e di modalità notturna per i selfie serali.

La batteria ha una capacità molto buona, di 5.000 mAh, e una ricarica a 18W di potenza. Infine, dettaglio molto gradito, Vivo Y33s ha anche il chip NFC per i pagamenti contactless.

Vivo Y33s: l’offerta Amazon

Vivo Y33s è un telefono che può davvero soddisfare le esigenze di moltissimi utenti, avendo a disposizione discrete fotocamere, uno schermo grande o utile per guardare i contenuti in streaming e una grande batteria che tiene il telefono acceso per ore, anche in caso di utilizzo intenso.

Il prezzo di listino del Vivo Y33s è molto conveniente: 269 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon (venditore terzo ma spedizione Amazon) il prezzo scende ancora a 199 euro (-70 euro, -26%). Meno di così per un telefono del genere è davvero impossibile da trovare.

