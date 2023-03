Vivo Y35: è nuovo e già scontato con coupon su Amazon

Anche il mercato degli smartphone di fascia medio-bassa negli ultimi mesi ha visto una notevole impennata dei prezzi. Qualcuno dirà che anche per i prodotti più economici la tecnologia va avanti e che i prezzi aumentano. Non è sempre così, anzi, e per fortuna ci sono brand come Vivo che mantengono in listino qualche telefono economico, ma non per questo meno valido.

Infatti alla fine dello scorso anno è arrivato in Italia il nuovo Vivo Y35, un telefono low cost con connessione 4G ma che è perfetto per l’uso quotidiano. Chi desidera avere in tasca o in borsa un buon dispositivo, che non costi una fortuna, con cui scattare discrete foto o girare buoni video, navigare tra le pagine dei social, leggere o inviare mail, fare videochiamate e tanto altro, può affidarsi al Vivo Y35 e spendere poco. In più è anche in offerta su Amazon scontato di 50 euro con coupon che si applica al momento dell’acquisto.

Vivo Y35 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/256 GB – Colore Starlit Blue

Vivo Y35 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/256 GB – Colore Dawn Gold

Vivo Y35: caratteristiche tecniche

Vivo Y35 ha il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda micro SD da inserire nell’apposito slot per aumentare in modo considerevole lo spazio a disposizione per foto e video.

Lo schermo, che misura 6,58 pollici, è di tipo LCD con risoluzione FHD+, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 550 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente, come d’altronde è tipico di questo tipo di pannello.

Il comparto fotografico posteriore conta su un sensore principale da 50 MP ( f/1.8) e su una coppia di sensori da 2 MP. La fotocamera anteriore incastonata nel notch a U è da 16 MP ( f/2.0).

Le connessioni, oltre al 4G includono WiFi 5, Bluetooth 5.0, USB tipo C, NFC il jack da 3,5 mm utile per chi usa le cuffie cablate, mentre la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 18W.

Vivo Y35: l’offerta Amazon

Vivo Y35 è arrivato in Italia alla fine dello scorso anno, dunque è un dispositivo recente che propone una scheda tecnica base ma più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. Il prezzo di listino di Vivo Y35 è di 319 euro ma grazie allo sconto Amazon con coupon di 50 euro (che si applica nel carrello) è possibile portarlo a casa al prezzo di 269 euro. Ottima opportunità per chi cerca un buon telefono senza dover spendere una cifra enorme.

