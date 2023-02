Vivo Y76 5G: lo sconto con coupon su Amazon fa crollare il prezzo

Tra le moltissime proposte disponibili, il mercato degli smartphone è affollatissimo nella fascia medio-bassa. Una fascia dove vince spesso chi costa di meno e, di conseguenza, è necessario stare sempre attenti a qualche offerta o qualche coupon che potrebbe rendere un modello molto più appetibile. Un modello come il Vivo Y76 5G, telefono che grazie ad un coupon su Amazon è al momento un vero best buy per rapporto tra prezzo e caratteristiche.

Vivo Y76 5G – Processore MediaTek Dimensity 700 – Versione 8/256 GB

Vivo Y76 5G: caratteristiche tecniche

Vivo Y76 5G ha un design particolarmente piacevole, è leggero (pesa 175 grammi) e ha uno spessore di 7,79 millimetri. Il processore utilizzato è il MediaTek Dimensity 700 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Ciò significa che potremo esser sicuri che tutte le app in background non rallentino le altre in primo piano.

Il display, di tipo LCD, misura 6,58 pollici, ha la risoluzione FHD+ e il lettore per le impronte digitali posto lateralmente al pannello.

Su retro sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP e una coppia di sensori da 2 MP ciascuno, rispettivamente per macro e profondità. La fotocamera anteriore incastonata nel notch a V ha un sensore da 16 MP.

Grazie al processore MediaTek Dimensity il Vivo Y76 è compatibile con le reti 5G, con il Bluetooth 5.1, e con l’NFC per i pagamenti contactless. C’è anche un jack da 3,5 mm utile per chi usa gli auricolari tradizionali con il filo.

La batteria ha una capacità da 4.100 mAh e la ricarica è da 44W, decisamente rapida e non scontata su un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Vivo Y76 5G: l’offerta Amazon

Vivo Y76 5G ha un prezzo di listino di 359 euro, ma un prezzo su strada che può scendere davvero parecchio. Ad esempio, con l’offerta Amazon in corso, in questo momento è disponibile un coupon di 70 euro (che si attiva al momento del pagamento) e che porta il prezzo finale a 289 euro. Un prezzo davvero ottimo per un dispositivo che continuerà a dare soddisfazione ancora a lungo.

Vivo Y76 5G – Processore MediaTek Dimensity 700 – Versione 8/256 GB