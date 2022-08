Vivo Y77 è il nuovo telefono economico con schermo OLED

Il Vivo Y77 è il nuovo smartphone economico con display OLED che si affaccia sul mercato. Presentato da Vivo in Cina, il dispositivo presenta caratteristiche tecniche che lo indirizzano verso gli utenti che desiderano un device dal costo non particolarmente elevato (basso, ma non bassissimo) e con specifiche di fascia medio/bassa.

In effetti, il Vivo Y77 5G presenta un comparto fotografico che non ha nulla di eccezionale, pur contemplando sul posteriore due sensori. A bordo del telefono troviamo un processore MediaTek prodotto a 6nm e dei tagli di memoria standard, mentre per quanto riguarda la batteria si viaggia su capacità medie. In fin dei conti, siamo di fronte ad uno smartphone che presenta un prezzo non alto e caratteristiche che accontentano i meno esigenti: ecco tutto ciò che riguarda il nuovo Vivo Y77 5G, tra modulo fotografico, processore, memorie, batteria e prezzo.

Vivo Y77: com’è

Il Vivo Y77 è uno smartphone 5G con schermo OLED da 6,58 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz e touch sampling rate fino a 180 Hz. A bordo del nuovo telefono di Vivo troviamo il processore MediaTek Dimensity 810 5G, accoppiato a 8 o 6 GB di RAM e tagli da 128 o 256 GB di archiviazione interna.

Il chipset è prodotto a 6nm da TSMC ed molto efficiente dal punto di vista energetico, include due core ARM Cortex-A76 fino a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 a basso consumo fino a 2 GHz. Inoltre, il Dimensity 810 5G integra una GPU ARM Mali-G57 MC2 a 2 core e il un modem 5G integrato che supporta il dual-5G (Sub6) con un download fino a 2,77 GBit/s.

Sul fronte fotografico, il device dell’azienda cinese offre sul posteriore una fotocamera da 13 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre sul davanti è posizionata un obiettivo per i selfie da 8 MP.

Per quanto riguarda la batteria, lo smartphone cinese offre una cella piuttosto grande (5.000 mAh) con supporto per la ricarica da 18 W. Oltre ad avere uno scanner per le impronte digitali posizionato sul retro, il Vivo Y77 ha un jack audio da 3,5 mm.

Vivo Y77: prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Vivo è disponibile in Cina nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione all’equivalente (al cambio) di circa 245 euro. Al momento, purtroppo, non si hanno notizie sull’arrivo del Vivo Y77 in Europa, ma tra qualche settimana potrebbero emergere nuovi dettagli.