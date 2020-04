Vodafone Business per Partita IVA: le offerte di Aprile 2020

I professionisti in Partita IVA che lavorano da casa potrebbero essere alla ricerca di una nuova promozione Internet casa a loro dedicata: sono diverse le proposte dell’operatore Vodafone, che potrebbero essere una soluzione davvero ottimale, in particolar modo nel mese di aprile, in cui la propria attività lavorativa deve essere svolta obbligatoriamente da casa.

Le offerte di rete fissa Vodafone per partita IVA permettono di avere accesso alle massime velocità disponibili con le reti ADSL e fibra ottica, oltre che l’installazione sicura delle rete, grazie all’intervento di un tecnico specializzato. In più, le tariffe in partita IVA di Vodafone garantiscono la connessione anche in caso di caduta della linea, grazie alla Vodafone Internet Key 4G, che è inclusa nella promozione.

Le offerte partita IVA possono poi essere arricchite con l’aggiunta di servizi quali Digital Fax, che permette di inviare e ricevere fax direttamente online, Dominio e Posta certificata, con la quale si possono avere fino a 3 indirizzi di posta eletttronica da 200 Mega.



Andiamo alla scoperta delle diverse proposte Vodafone Business per Partita IVA, alcune delle quali sono di tipo fisso, altre disponibili nella versione SIM dati. In base a quelle che sono le proprie esigenze lavorative e il proprio budget si potrà quindi scegliere una determinata promozione.

OneNet P.IVA per lo SMARTWORKING

OneNet P.IVA è una tariffa disponibile al costo scontato di 25 euro al mese, mentre di solito ne costa 30. La promozione non prevede contributi di attivazione e nel caso di tariffa alla velocità della fibra ottica include 2 mesi gratis: attivando OneNet in questo momento è così possibile risparmiare fino a 140 euro all’anno.

L’offerta include nel canone mensile tanti vantaggi esclusivi, tra i quali si annoverano:

• una connessione Internet sempre garantita, grazie al backup linea 4G, con il quale si avrà la certezza di non perdere mai il proprio lavoro a causa di una errore di rete;

• un tecnico dedicato a propria disposizione;

• l’attivazione immediata della connessione, possibile grazie alla Vodafone Internet Key, con la quale si può chiamate e navigare fin da subito, senza dover attendere i tempi canonici previsti per l’attivazione della linea Internet. Oltre alla Instant Activation, è previsto anche il Back-Up 4G, che garantisce dati e chiamate in qualsiasi momento, grazie alla rete 4G di Vodafone.

Nell’abbonamento sono previsti anche:

• chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che più di 100 o 500 minuti in Europa, in base all’opzione sottoscritta;

• il doppio Wi-Fi, che prevede una rete dedicata ai propri clienti necessaria a non ridurre le prestazioni della connessione;

• il modem Vodafone Station, che permette di disporre di un Super Wi-Fi con il quale navigare a una velocità 4 volte superiore rispetto a quella di un modem normale. Con l’app Vodafone Station, inoltre, il proprio smartphone può essere utilizzato come cordless, sfruttando così la potenza dell’IP pubblico statico. L’app è gratuita e disponibile sia per i dispositivi Android, sia per quelli iOS;

• 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud, sul quale salvare in propri documenti di lavoro in totale sicurezza;

• l’opzione Rete Sicura, che permette di proteggere i propri dati mentre si naviga, in particolar modo quelli relativi ai pagamenti e su siti considerati poco attendibili: Rete Sicura è gratis per i primi 2 mesi, poi ha un costo di 2 euro al mese, ma non è obbligatoria;

• un super Wi-Fi, che permette di connettere alla rete domestica più di 100 dispositivi, e che viaggia fino a 1,7 Gigabit al secondo;

• al piano si può aggiungere anche la suite Microsoft Oficce 365, al costo mensile di 9,97 euro al mese e ricevere così una SIM dati in omaggio, con 15 Giga e Internet illimitato su Mail.

Potrà essere aggiunta una seconda linea al costo di 10 euro al mese in più, rispetto ai 25 euro del canone originale: in questo modo si avranno a disposizione FAX, POS e 500 minuti di chiamate gratuite per ricevere pagamenti e documenti, senza dover interrompere la propria attività lavorativa.

La velocità di OneNet per la partita IVA

OneNet P. IVA è disponibile alla velocità:

• della fibra FTTH (Fiber To The Home, la rete in fibra che arriva all’abitazione), con velocità massima pari a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload, velocità minima garantita tra 21 e 100 Megabit al secondo e disponibile nelle principali città italiane, quali Milano, Torino, Bologna, Perugia, Catania, Bari, Cagliari e Venezia;

• della fibra FTTC (Fiber To The Cabinet, la cosiddetta fibra mista, che arriva fino all’armadio di strada), con velocità massima fino a 200/100 Megabit al secondo in download e fino a 20/10 Megabit al secondo in upload, evelocità minima garantita tra 21 e 100 Megabit al secondo;

• della FTTE (Fiber To The Exchange, ovvero la connessione di tipo ADSL, la rete in rame senza fibra che non supporta prestazioni a banda ultra larga), che ha una velocità massima fino a 200/100 Megabit al secondo in download e fino a 20/10 Megabit al secondo in upload, e una velocità minima garantita pari a 6,149 Megabit al secondo.

Per conoscere la tecnologia di connessione alla quale si potrà navigare prima di procedere con l’installazione è sufficiente controllare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Vodafone, nella quale è presente un elenco della copertura della rete su tutto il territorio nazionale.

OneNet è resa ancora più performante grazie alla presenza di:

• 7 antenne in dotazione, che ne amplificano la potenza;

• 4 porte Gigabit Ethernet, con le quali conettere ad alta velocità i dispositivi via cavo;

• 2 porte USB;

• 2 porte telefono;

• 1 porta Wan;

• interferenze ridotte e segnale più stabile per la presenza della doppia banda 2,4 e 5 GHz.

Le altre proposte di Vodafone per i professionisti in Partita IVA

Tra le proposte Vodafone più interessanti per i professionisti in Partita IVA troviamo quella con la quale è possibile acquistare un iPad al costo di 150 euro. La promozione, nella quale sono inclusi 1 Tera di spazio in Cloud, l’Antivirus per il proprio Device e il Servizio Prima Classe P.IVA, è declinata il 3 diverse soluzioni:

1. Red Data;

2. Red Data Pass Unlimited;

3. Black Data International.

La prima è disponibile al costo di 10 euro al mese e comprende 15 Giga di Internet e Giga illimitati per la mail; la seconda ha un prezzo 20 euro al mese e include 30 Giga di Internet e Giga illimitati su mail, chat, mappe, social e musica. La terza permette di navigare alla velocità del 5G in ben 14 Paesi, ha un costo di 40 euro al mese e prevede 50 Giga di traffico mensile e Giga illimitati per la mail. I prezzi proposti sono scontati rispetto a quelli di listino e sono disponibili sono nel caso di attivazioni online.

In base alle proprie necessità lavorative, potrebbe essere più vantaggiosa l’attivazione di una linea fissa oppure potrebbe bastare una SIM dati: l’elemento più importante nella fase di scelta rimane comunque quello del confronto tra le offerte disponibili e la sottoscrizione via web, dove vengono commercializzati i prezzi più bassi.