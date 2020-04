Vodafone Casa: le migliori offerte Internet casa di aprile 2020

Il mese di aprile 2020 è stato caratterizzato da due trend che si sono influenzati l’un l’altro: da un lato si è assistito a un’impennata delle attivazioni di connessioni Internet casa, che è stata una delle conseguenze più palesi della quarantena imposta a causa dell’emergenza coronavirus.

Dall’altro lato i prezzi del canone mensile delle connessioni Internet casa hanno subito una riduzione di non poco conto: è sufficiente un confronto con i costi promozionali degli ultimi mesi del 2019 per rendersi conto fin da subito delle differenze presenti.



Gli abbassamenti del canone hanno riguardato, sebbene in modo differente, tutti i principali provider di servizi Internet operanti in Italia: tra questi spicca anche Vodafone, uno degli operatori di maggiore rilievo per qualità e variabilità dei servizi proposti e per copertura della rete.

Quali sono le migliori promozioni Internet casa proposte da Vodafone per la propria rete domestica? Analizziamole nel dettaglio, grazie al supporto del comparatore online di SOStariffe.it.

Le migliori offerte Internet casa di Vodafone

Sono tanti i motivi per i quali una connessione Internet casa può fare davvero la differenza: ci sono la velocità e la stabilità della rete, la possibilità di avere accesso a Internet illimitato, la presenza di servizi extra attraverso i quali sottoscrivere un’offerta completa, che permette di soddisfare esigenze di diverso tipo.

Vodafone propone tariffe Internet casa a canone fisso che comprendono anche la telefonia, con chiamare illimitate e gratuite in tutta Italia, alle quali si aggiungono dei benefit legati all’intrattenimento puro, che in questo periodo in cui si trascorre molto più tempo in casa rispetto alla norma possono essere molto apprezzati.

Prima di passare in rassegnare le varie offerte disponibili, è bene fare alcune precisazioni relative all’attivazione di una tariffa Internet casa:

• la velocità della connessione dipende dalla copertura della rete: per verificare la propria basta effettuare online uno speed test. SOStariffe.it ne propone uno semplicissimo che consiste nel mero inserimento del proprio Comune di residenza nell’apposito riquadro;

• il modem non è obbligatorio, anche se viene proposto dai gestori al momento della sottoscrizione: nel caso in cui se ne avesse già uno in casa, si può utilizzare senza problemi, richiedendo al nuove gestore i codici di migrazione da utilizzare per la configurazione del dispositivo;

• chi passa da una connessione ADSL a una in fibra, dovrebbe utilizzare un modem VDSL+, in quanto il vecchio modem non potrebbe reggere le velocità di download e di upload della fibra;

• le tariffe di Vodafone hanno sempre un vincolo di tipo contrattuale: ciò significa che è possibile cambiare operatore o disattivare il servizio in anticipo, ma in tal caso, ci saranno delle spese da dover sostenere;

• attivare una promozione online comporta quasi sempre sconti e vantaggi che in genere non vengono proposti in negozio, sebbene la tariffa in questione sia esattamente la stessa.

Le migliori offerte Internet casa di Vodafone sono:

• Internet Unlimited, al costo promozionale di 27,90 euro al mese;

• Internet Unlimited con Vodafone TV Intrattenimento, al costo di 27,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 37,90

• Internet Unlimited con Vodafone TV Sport Plus al costo di 47,90 euro al mese

• Internet Unlimited con Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento al costo di 57,90 euro al mese

Ecco come funzionano le quattro offerte in promozione nel dettaglio.

1. Vodafone Internet Unlimited ADSL o fibra

Il primo elemento da annotare in merito alla tariffa Internet Unlimited di Vodafone è che è disponibile allo stesso prezzo sia nella versione ADSL sia in quella fibra, ovvero 27,90 euro al mese. Si tratta di una tariffa in promozione e che è disponibile a questo prezzo solo per le attivazioni online.

Quello che cambia davvero è la velocità di connessione:

• nel caso di attivazione di tipo ADSL si potrà navigare alla velocità massima di 20 Mega in download;

• nel caso di fibra FTTC la velocità massima in download sarà di circa 200-300 Mega in download;

• nel caso di fibra FTTH, infine, che è la migliore rete disponibile attualmente, è possibile arrivare fino alla velocità di 1 Giga in download.

La promozione prevede:

• connessione ad Internet senza limiti

• chiamate illimitate gratuite (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

• una SIM per connettersi con tablet e chiavette con 15 GB al giorno con rete mobile Giga Network 4.5 di Vodafone sino all’attivazione della linea fissa; successivamente, la SIM includerà 30 GB al mese senza costi aggiuntivi

• servizio Vodafone Ready che include la Vodafone Power Station, assistenza e configurazione da remoto e le funzioni Instant Activation (per sfruttare i 15 Giga al giorno fin da subito sulla Giga Network 4.5 dell’operatore) e Vodafone Sempre Connessi (per continuare a chiamare e navigare in ogni circostanza anche in caso di temporaneo malfunzionamento della linea)

Come anticipato, il Servizio Ready, comprensivo del Modem, non è obbligatorio e si può dunque scegliere di attivare il contratto senza la Vodafone Power Station: in questo caso il costo del canone scenderebbe a 26,90 euro al mese.

Nell’offerta promozionata online a 27,90€ al mese sono inclusi i costi del servizio Vodafone Ready (6€ per 48 mesi). É inoltre possibile pagare il servizio Vodafone Ready con altre modalità. In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione o mantenendo la stessa formula di rateizzazione scelta in fase di sottoscrizione. In caso di recesso anticipato, l’importo residuo relativo al costo di attivazione incluso nel prezzo di 1€ per 24 mesi, dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Solo per i clienti fibra è possibile richiedere la Vodafone TV, la piattaforma di streaming di Vodafone con la quale è possibile vedere i contenuti di NOW TV e le serie TV di Sky, che sono previste gratuitamente per un periodo di 3 mesi. In seguito, si potrà mantenere l’offerta al costo di 10 euro al mese.

2. Vodafone Unlimited e Vodafone TV Intrattenimento

La proposta di Vodafone legata all’intrattenimento è molto ampia e cerca di soddisfare un pubblico abbastanza variegato. L’offerta Internet casa al costo mensile di 27,90 euro per i primi 3 mesi, poi 37,90 euro al mese è stata pensata per soddisfare gli interessi di chi ama gli show e le Serie TV. In genere questa offerta ha un costo di 37,90 euro al mese, ma è disponibile per i primi 3 mesi a 27,90 euro al mese.

La tariffa permette di accedere al meglio dell’entertainment televisivo:

• Gli gli show di Sky Uno come X Factor e Masterchef, i migliori documentari e tanti programmi per bambini live e on demand.

• Le Serie TV del momento e le produzioni originali Sky, come Gomorra e Il Trono di Spade, con stagioni complete on demand e nuovi episodi ogni settimana.

3. Vodafone Unlimited e Vodafone TV Sport Plus

L’offerta Internet casa al costo mensile di 47,90 euro è stata pensata per soddisfare gli appassionati di sport e calcio. In genere questa offerta ha un costo di 57,90 euro al mese, ma è disponibile a 10 euro in meno in caso di sottoscrizione online.

La tariffa permette di essere aggiornati a tutto tondo sul mondo dello sport grazie ai 23 canali sportivi disponibili su NOW TV Sport, dove sarà possibile seguire tra le altre cose:

• La Serie A con 7 partite su 10 per ogni turno;

• Tutte le partite di Champions League ed Europa Legaue;

• i più importanti incontri di tennis e basket;

• la Formula1 e la MotoGp.

4. Vodafone Unlimited e Vodafone Tv Sport Plus e Intrattenimento

Infine, Vodafone propone una quarta possibilità con la quale personalizzare la propria tariffa Internet casa di base. Si tratta di una promozione che ha un costo di 57,90 euro al mese: anche in questo caso è previsto uno sconto online di 10 euro, perché solitamente la promozione costa 67,90 euro al mese.

I clienti che possono accedere a una connessione di tipo FTTH potranno così avere accesso a:

• una connessione illimitata alla velocità di 1 Giga in download;

• le chiamate senza limite su tutto il territorio nazionale, verso numeri mobili e fissi;

• una SIM che prevede 15 Giga al giorno prima dell’attivazione della connessione vera e propria, con la quale è intanto possibile iniziare a navigare, anche in hotspot, e che poi conterrà 30 Giga al mese;

• 3 mesi di Vodafone TV in prova;

• Le serie TV e gli show di Sky

• Tutto lo sport di Sky

Nella pratica, non resta che verificare la copertura disponibile nel luogo in cui si abita e sottoscrivere la promozione del momento in pochi semplici clic, sfruttando tutti i vantaggi dell’attivazione online.