Vodafone Casa: l'offerta di agosto 2020 per risparmiare sulla bolletta internet

Un’esclusiva online che permette di avere accesso a una delle migliori offerte Internet casa per navigare alla velocità della fibra o dell’ADSL: si tratta delle promozioni Vodafone Casa, con le quali si potrà navigare fin da subito alla massima velocità e stabilità della GigaNetwork Vodafone.

Prima di attivare la promozione, si consiglia sempre di effettuare una verifica della copertura in modo tale da conoscere in anticipo se la propria città rientra fra quelle raggiunte ad oggi dalla fibra FTTH (Fiber To The Home), la più veloce fra tutte, con la quale si può navigare fino a 1 Giga in download.

Dopodiché sarà possibile scegliere se procedere in autonomia con l’attivazione online, oppure se farsi chiamare gratuitamente da un operatore e continuare con la sottoscrizione assistita. Quali sono dunque le caratteristiche delle offerte Vodafone Casa di agosto 2020?

Il prezzo e il vincolo contrattuale

Vodafone Casa propone una super promozione online chiamata Internet Unlimited, che ha un costo mensile di 27,90 euro, nel quale sono inclusi:

• il canone, che ha un costo di 20,90 euro mensili e che comprende sia il servizio Internet sia quello di telefonia fissa;

• Vodafone Ready, al costo di 6 euro al mese, per 48 mesi;

• il contributo di attivazione, pari a 1 euro al mese, per un periodo di 48 mesi.

Il costo di attivazione può essere pagato anche fin da subito, versando 48 euro con la prima fattura, oppure pagando 36 euro con la prima fattura e 1 euro al mese per un periodo di 12 mesi.

Per quanto riguarda Vodafone Ready, anche in questo caso si potrà scegliere di pagare:

• 288 euro con la prima fattura;

• un contributo iniziale di 216 euro e 6 euro al mese per 12 mesi;

• un contributo iniziale di 144 euro e 6 euro al mese per 24 mesi.

Il contratto proposto da Vodafone prevede che trascorsi 48 mesi, il costo del canone mensile si abbasserà diventando pari a 20,90 euro al mese, ma nel caso di recesso anticipato si sarà comunque tenuti a sostenere le rate dell’attivazione e quelle del servizio Vodafone Ready.

Nel caso di migrazione verso un altro operatore o di cessazione della linea, dovrà essere sostenuto un costo di disattivazione pari a 28 euro. È anche possibile attivare la promozione senza Vodafone Ready, ma in questo caso non si riceveranno né il modem né il servizio di assistenza Vodafone.

I servizi inclusi

Vodafone casa include nel canone mensile:

• il modem, dotato del Wi-Fi Optimizer, un sistema intelligente che è in grado dii ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi;

• un servizio di assistenza dedicato;

• una SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da smartphone, tablet o chiavetta;

• le chiamate da telefono fisso verso i numeri fissi e mobili nazionali;

• la Vodafone TV, una piattaforma che include film e serie TV da vedere comodamente in streaming, che è disponibile soltanto nel caso di una connessione in fibra FTTH;

• 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime Video.

Perché scegliere Vodafone Internet Unlimited

In un mercato nel quale i player attivi si fanno concorrenza continua e offrono proposte sempre diverse per attirare nuovi clienti, le soluzioni contrattuali di Vodafone rappresentano una garanzia per diversi motivi. In primo luogo, per il costo del canone mensile, che premia la fedeltà dei clienti e a partire dal quinto anno diventa il più economico fra tutti quelli presenti in circolazione.