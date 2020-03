Vodafone Casa vs Fastweb: offerte di marzo 2020 a confronto

5 Marzo 2020 - Le offerte Internet casa degli operatori Vodafone e Fastweb propongono soluzioni per connettersi da casa alla velocità della fibra ottica a prezzi molto competitivi, inferiori ai 30 euro al mese. Facendo un confronto con le tariffe relative al 2019 è possibile evidenziare una riduzione dei costi del canone mensile a fronte di un prolungamento dei periodi dedicati alle promozioni, che durano praticamente per sempre.

In termini di velocità di connessione e di tecnologia di rete, le offerte di Vodafone e di Fastweb, che si chiamano rispettivamente Internet Unlimited e Fastweb casa, sono identiche. In entrambi i casi è infatti possibile sottoscrivere una tariffa di tipo ADSL, FTTC o FTTH la cui attivazione è possibile in base al luogo in cui si abita.

Per quanto riguarda i costi delle tariffe, invece, sono presenti le prime differenze: Fastweb propone infatti una promozione con un costo fisso, per sempre, mentre la proposta di Vodafone ha un prezzo maggiore per i primi quattro anni, che si riduce a partire dal quinto – ne consegue che è previsto un vincolo di tipo contrattuale di 24 mesi. Vediamo di seguito il dettaglio delle proposte delle due aziende.

Internet Unlimited di Vodafone

La promozione Internet casa di Vodafone presenta sconti e vantaggi esclusivi in caso di attivazione online: il primo è rappresentato dalle chiamate illimitate e gratuite verso fissi e mobili, che di solito prevedono un costo aggiuntivo di 5 euro. La tariffa costa 26,90 euro al mese in promozione, mentre di solito ha un prezzo di 38,90 euro al mese: a partire dal quinto anno si pagheranno soltanto 20,90 euro al mese.

La promozione, che può essere attivata con connessione di tipo ADSL, FTTC e FTTH, prevede un contributo di attivazione di 48 euro, che è distribuito nel canone mensile. Nel caso in cui lo si volesse pagare in anticipo, si accederebbe a una tariffa con canone mensile pari a 24,90 euro al mese.

Vodafone prevede per questa promozione un vincolo di 24 mesi: nel caso di recesso anticipato o passaggio a un altro operatore, sarà necessario pagare un contributo di disattivazione di 28 euro.

Con Internet Unlimited di Vodafone si ha diritto anche:

• a una SIM dati, con 30 Giga di traffico, da usare su tablet e chiavette;

• a un modem Vodafone Station;

• al servizio Vodafone Ready, che prevede l’assistenza, l’installazione e la manutenzione degli apparecchi collegati alla fibra;

• 3 mesi gratuiti di Rete Sicura, che è il servizio di protezione contro le principali minacce della rete.

I clienti che attivano la promozione in fibra ottica, potranno avere accesso anche:

• al Vodafone TV, che potrà essere collegato direttamente alla TV di casa e permetterà di vedere contenuti in streaming;

• a NOW TV intrattenimento e NOW TV Serie TV, nel quale sono presenti alcuni dei migliori contenuti di Sky, tra serie TV originali, documentari, programmi live e on demand, con contenuti nuovi e aggiornati di settimana in settimana;

• 30 film in esclusiva al mese su CHILI;

• 6 mesi di abbonamento a Infinity;

• i canali del digitale terrestre DVB-T2.

Fastweb Casa

La tariffa Internet casa di Fastweb si contraddistingue per il costo fisso, pari a 26,95 euro al mese, in promozione solo se attivata online, altrimenti è previsto un canone mensile di 34,95 euro. I costi di attivazione sono inclusi nel prezzo, così come il modem Wi-Fi FASTGate. Non ci sono vincoli contrattuali, ma in caso di disattivazione del servizio saranno addebitati 29,95 euro.

La promozione comprende chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, o in alternativa in FTTC e ADSL. Prevede anche:

• il servizio di assistenza MyFastweb;

• un cloud, il WOW Space, per conservare i propri documenti in modo sicuro e illimitato;

• un servizio attraverso il quale collegarsi al WOW FI, ovvero la rete Wi-Fi di Fastweb che presenta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia.

L’offerta può essere arricchita in diversi modi, per esempio:

• aggiungendo 1000 minuti di chiamate internazionali verso 60 destinazione estere, con 5 euro in più al mese;

• con NOW TV intrattenimento, NOW TV Smart Stick e 12 mesi di Cinema, con 9,99 euro in più al mese.

Altre due possibilità sono rappresentate:

• dall’opzione Fastweb Casa e DAZN, che ha un costo mensile di 32,95 euro, con la quale avere accesso a un gran numero di contenuti legati non solo al calcio, ma anche ad altri sport, quali il basket, il ciclismo, lo sci, la boxe, il rugby;

• dall’opzione SKY Fastweb, che al costo di 41,85 euro permette di attivare oltre alla tariffa Internet casa di Fastweb, anche i principali servizi dedicati all’intrattenimento di Sky, quali Sky TV, Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport.

Vodafone vs Fastweb: considerazioni finali

Le tariffe proposte da Vodafone e da Fastweb presentano entrambe il triplice vantaggio di essere delle promozioni all inclusive, che comprendono anche le chiamate verso i fissi e i cellulari, di raggiungere la velocità della fibra FTTH, che corrisponde a 1 Giga in download, e quella di poter avere accesso a diversi servizi dedicati all’intrattenimento.

Sono offerte che conviene attivare online, in quanto è solo in questo modo che si potrà avere accesso ai costi promozionali. Tra le differenze più evidenti oltre a quella del prezzo fisso contro il prezzo variabile, c’è la clausola del vincolo contrattuale per quanto riguarda la promozione di Vodafone.

Entrambi gli operatori prevedono dei costi, tra l’altro molto simili, in caso di disattivazione dell’abbonamento, ma per il recesso anticipato con Vodafone si dovrà aggiungere il pagamento di eventuali rate residue relative al costo di attivazione e a quello del modem.

Di contro, mentre i servizi di intrattenimento sono inclusi nel caso di attivazione di una promozione in fibra ottica con Vodafone, per Fastweb sarà necessario pagare un prezzo a parte se si vogliono aggiungere servizi di streaming o contenuti video esclusivi, dedicati a tutta la famiglia.