Vodafone e Ho.Mobile down, problemi in Liguria e nel Nord Italia

24 Novembre 2019 - Dalle ore 15:00 del 24 novembre non funziona la rete fissa e mobile di Vodafone e di ho-mobile, l’operatore virtuale creato dalla stessa Vodafone. I disservizi sono concentrati in Liguria e nel Nord Italia e il motivo è abbastanza semplice da spiegare: il maltempo che sta flagellando in queste ore questa zona del Bel Paese. Frane, smottamenti, allagamenti che stanno mettendo in ginocchio il nord-est dell’Italia.

Molto probabilmente qualche frana o smottamento deve aver causato danni alle rete Vodafone e mandato in down il segnale. In molti stanno segnalando il disservizio sui social network e su downdetector.it, sito web che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando un servizio o un’applicazione non funziona. I commenti degli utenti sono tutti molto simili tra di loro: la rete Vodafone è down e non si riesce né a chiamare né a navigare su Internet. Problemi anche per coloro per la rete fissa. Alcuni utenti sono riusciti a sentire il servizio clienti Vodafone 190 e hanno assicurato che i tecnici sono al lavoro: il problema verrà risolto nelle prossime ore, tenendo conto del maltempo.

Perché non funziona Vodafone e Ho.Mobile il 24 novembre in Liguria

Vodafone è down in gran parte della Liguria e in alcune zone limitrofe del Piemonte. Il problema riguarda la rete mobile e anche la rete fissa dell’operatore telefonico. Per quanto riguarda la rete mobile, gli utenti possono solo effettuare chiamate di emergenza data l’assenza completa del segnale che non permette né di telefonare né di navigare su Internet. I motivi del down Vodafone sono abbastanza chiari: il maltempo. In questa occasione l’operatore non ha nessuna colpa: da più di 24 ore la Liguria è investita da nubifragi e temporali che stanno mettendo a dura prova la popolazione e anche le infrastrutture. Qualche smottamento o frana deve aver colpito la rete Vodafone e mandato down il segnale.

Alcuni utenti hanno chiamato il servizio clienti Vodafone 190 e hanno avuto conferme sul fatto che i tecnici sono già al lavoro per risolvere il disservizio. Entro le prossime 48-72 ore dovrebbe tornare tutto nella normalità. Vi terremo informati.