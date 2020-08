Vodafone, Fastweb e Infostrada le migliori offerte Internet casa di agosto 2020

Per ottenere il massimo dalla connessione Internet di rete fissa è necessario valutare, con la massima attenzione, le migliori offerte Internet casa del momento. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile attivare un abbonamento in grado di garantire una connessione ad alta velocità (possibilmente tramite fibra ottica FTTH) ad un costo vantaggioso.

Da notare, inoltre, che molti operatori arricchiscono le proprie tariffe Internet con l’aggiunta di bonus e servizi aggiuntivi. Confrontando le varie offerte disponibili sul mercato, ad esempio utilizzando il comparatore di offerte di SOStariffe.it, sarà possibile individuare con precisione le soluzioni più vantaggiose considerando, oltre ai costi, anche i bonus inclusi (giga extra per lo smartphone, servizi di streaming in regalo etc.).

Tra i principali operatori di rete fissa del mercato italiano troviamo Vodafone, Fastweb e WINDTRE (marchio che ha sostituito Infostrada, brand non più attivo da qualche anno). I tre provider propongono agli utenti offerte Internet casa a meno di 30 Euro al mese che includono svariati vantaggi oltre alla possibilità di accedere ad Interne tramite la rete FTTH (per chi è raggiunto da questa tecnologia).

Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa di agosto 2020 di Vodafone, Fastweb e WINDTRE

Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta per la connessione Internet di casa di Vodafone ad agosto 2020 è Internet Unlimited. Si tratta di una soluzione in abbonamento tra le più complete e vantaggiose disponibili sul mercato di telefonia fissa italiano in questo periodo. Oltre alla possibilità di sfruttare una connessione illimitata, anche tramite fibra ottica FTTH se presente la copertura, quest’offerta aggiunge diversi bonus extra di sicuro interesse.

Ecco le caratteristiche complete di Internet Unlimited di Vodafone:

• linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada sono disponibili come opzione al costo di 5 Euro in più al mese

• connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della rete in fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

• SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese per navigare con smartphone, tablet o chiavetta senza alcun costo aggiuntivo e sfruttando la rete Vodafone

• opzione Happy Black: al costo di 1,90 Euro al mese è possibile accedere al programma Happy Black che include buoni sconto e promozioni di vario tipo in esclusiva per i clienti Vodafone

Da notare, inoltre, che per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH, l’offerta di Vodafone include, senza costi aggiuntivi, alcuni bonus di sicuro interesse:

• Vodafone TV con box TV incluso e tutte le app dei principali servizi di streaming già pre-installate; per i clienti Vodafone TV ci sono 6 mesi gratis di Infinity e 30 film al mese su Chili oltre ad un catalogo di film e serie TV da guardare on demand; è possibile arricchire i contenuti di Vodafone TV aggiungendo varie opzioni che permettono di accedere ai contenuti di NOW TV tramite il servizio dell’operatore

• 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime con accesso gratuito alla piattaforma di streaming Prime Video; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente, senza alcuna penale

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile con un canone di 27,90 Euro al mese. Nel canone mensile è incluso sia il contributo di attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e il servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione dell’utente il modem Wi-Fi Vodafone Station da utilizzare per l’accesso ad Internet.

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte Internet casa del mese di agosto 2020 troviamo anche Fastweb Casa, una soluzione completa e personalizzabile che può rappresentare una soluzione davvero ottimale per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la linea fissa.

L’offerta di Fastweb, attivabile direttamente online, presenta le seguenti caratteristiche:

• linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare un’opzione per le chiamate internazionali con 1000 minuti al mese verso 60 destinazioni diverse

• connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

• accesso gratuito alla rete di hotspot WOW Fi e possibilità di attivare a 9,99 Euro all’anno, con primo mese gratis, il servizio WOW Space con spazio di archiviazione illimitato in cloud

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi disponibile in comodato d’uso gratuito. A differenza della maggior parte delle tariffe Internet casa disponibili sul mercato di telefonia fissa, Fastweb non include alcun costo nascosto nel canone per l’attivazione e il modem Wi-Fi e, quindi, in caso di recesso anticipato non ci saranno costi aggiuntivi da corrispondere oltre al contributo di disattivazione, pari ad una mensilità, richiesto da tutti i provider come previsto dalla normativa.

Da notare, inoltre, che Fastweb Casa è personalizzabile dall’utente. Ecco come andare ad arricchire l’offerta:

• aggiungendo una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB il costo complessivo dell’abbonamento (fisso + mobile) diventerà di 34,90 Euro al mese

• è possibile abbinare un abbonamento a DAZN, piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, all’abbonamento Fastweb Casa; i primi tre mesi sono gratis e dal quarto mese la sottoscrizione a DAZN sarà di 8,99 Euro al mese invece che 9,99 Euro al mese

• è possibile abbinare l’offerta NOW TV Entertainment + NOW TV Smart Stick; i primi tre mesi sono gratis e dal quarto mese è previsto un costo extra di 9,99 Euro al mese

In base alle proprie esigenze, è possibile aggiungere all’abbonamento a Fastweb Casa le varie opzioni disponibili per gli utenti ed arricchire la propria sottoscrizione con servizi di streaming e SIM ad un prezzo decisamente vantaggioso.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE, il marchio che ha sostituito Infostrada

Il marchio Infostrada è stato, per moltissimi anni, un riferimento assoluto del mercato di telefonia fissa italiano. Successivamente, il brand è stato sostituito dal marchio Wind che, dal 2020, ha fatto a sua volta spazio al marchio WINDTRE che punta a confermare il ruolo di primo piano avuto in passato da Infostrada nel mercato di telefonia fissa.

Per il mese di agosto 2020, è possibile passare a WINDTRE attivando il nuovo abbonamento Super Fibra Unlimited. Si tratta di una soluzione completa per la linea fissa di casa che aggiunge anche una serie di bonus per la rete mobile WINDTRE.

Ecco i dettagli:

• linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; per le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada è possibile attivare un’opzione da 5 Euro al mese

• connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione potrà avvenire tramite FTTC, sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

• per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria tariffa (è necessario aver attivato una tariffa per smartphone compatibile con la promozione); successivamente è possibile attivare i Giga illimitati anche su altre due SIM WINDTRE, sempre senza costi aggiuntivi

• per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: possibilità di attivare l’offerta Special Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un canone mensile di 26,98 Euro al mese. All’interno del canone mensile sono inclusi sia il costo del modem Wi-Fi, disponibile in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi, che il contributo di attivazione, pari a 10 Euro al mese per 24 mesi.