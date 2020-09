Vodafone, Fastweb, TIM e WINDTRE: offerte Internet casa a confronto

Le offerte Internet casa che si possono attivare oggi sono il frutto dell’evoluzione e dei cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni, grazie ai quali oggi è possibile ottenere una velocità di connessione a Internet fino a 1 Giga in download.

Il fatto che l’Italia non sia ancora coperta del tutto dalla fibra ottica di tipo FTTH, rende comunque possibile la connessione a Internet senza particolari problemi su tutto il territorio nazionale, grazie anche alla diffusione, accanto alle tradizioni offerte in fibra FTTC e ADSL, delle promozioni di tipo FWA.

Se sei interessato all’attivazione di una nuova offerta Internet casa dovresti prima di tutto effettuare una verifica della copertura della rete, in modo tale da sapere in anticipo quale sarà la tua velocità di navigazione. Per aiutarti nella scelta, di seguito saranno analizzate alcune delle migliori promozioni in circolazione, ovvero quelle promosse da Vodafone, Fastweb, TIM e WINDTRE.

Le offerte Internet casa di Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone, chiamata Internet Unlimited, permette di navigare fino a 1 Giga in download con la fibra FTTH, tramite la GigaNetwork Fibra dell’operatore, al costo mensile di 29,90 euro.

Nella promozione sono incluse, oltre alla connessione a Internet illimitata, anche le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, a costo zero, la Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime video.

L’abbonamento prevede al suo interno:

• il costo di attivazione, che è pari a 1 euro al mese per 24 mesi;

• il costo del modem, che è pari a 6 euro al mese per 48 mesi.

Una volta che saranno stati sostenuti tutti i costi di modem e contributo di attivazione, ovvero a partire dal quinto anno, la promozione avrà un costo di 20,90 euro al mese: in caso di recesso prima di tali termini, si dovranno pertanto saldare tutte le rate include nel costo mensile dei primi 48 mesi.

Le offerte Vodafone possono essere personalizzate con l’aggiunta di un pacchetto mobile, oppure di alcuni pacchetti Sky di diverso genere, che possono comprendere sia il mondo dell’intrattenimento, sia quello dello sport.

Le offerte Internet casa di Fastweb

In questo momento l’operatore di telefonia fissa e mobile Fastweb propone uno dei pacchetti più convenienti fra tutti: si tratta della promozione Fastweb Casa + Mobile, la quale ha un costo fisso pari a 25,95 euro al mese.

Si tratta di una promozione davvero vantaggiosa in quanto se si attivassero l’offerta Internet casa e la scheda SIM separatamente, i costi da sostenere sarebbero rispettivamente pari a 29,95 euro al mese e 8,95 euro al mese.

L’abbonamento a Internet prevede:

• la connessione a Internet illimitata per navigare fino a un massimo di 1 Giga in download;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il servizio di attivazione e il modem FASTGate;

• l’assistenza clienti MyFastweb;

• i servizi WOW, che includono uno spazio cloud illimitato e gratuito per un mese e la possibilità di utilizzare il Wi-Fi di Fastweb, che conta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia, per sempre.

La SIM prevede invece minuti illimitati, 50 Giga di Internet (che diventano 4 in roaming) e 100 SMS. L’offerta Internet casa di Fastweb può essere personalizzata con l’aggiunta di DAZN, la piattaforma dedicata alla trasmissione di contenuti sportivi in streaming, che è gratuita per i primi 3 mesi e poi disponibile al costo di 8,99 euro al mese (1 euro in meno rispetto ai 9,99 euro previsti per l’attivazione singola).

Uno dei principali vantaggi delle promozioni Fastweb è che non solo il prezzo è fisso e non sarà soggetto a rimodulazioni nel tempo, ma non sono neanche presenti vincoli di tipo contrattuale, ragion per cui è possibile effettuare il recesso in qualsiasi momento. In questo caso, si dovrà sostenere soltanto il costo di una mensilità per la dismissione del servizio.

Le offerte Internet casa di TIM

La promozione di TIM con la quale si può navigare alla velocità di 1 Giga in download si chiama TIM Super Fibra: ha un costo di 29,90 euro al mese e include tutta una serie di servizi che non prevedono costi extra.

In particolare, si tratta di:

• una connessione di tipo illimitato che, nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, potrà essere attivata con la fibra FTTC (offerta TIM Super Mega) o con la fibra ADSL (offerta TIM Super ADSL);

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia: questa opzione è inclusa soltanto per le attivazioni fino al 30 settembre 2020;

• la piattaforma di contenuti in streaming TIMVISION;

• il contributo di attivazione, che ha un costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+ di ultima generazione, che ha un costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Come si potrà già immaginare dall’offerta descritta, anche TIM prevede un vincolo di tipo contrattuale: nel caso di recesso anticipato, si dovranno quindi pagare tutte le rate del modem e del costo di attivazione.

L’offerta Internet casa di TIM può essere personalizzata con l’aggiunta di Disney+, gratuito per il primo mese, e poi disponibile a 4,99 euro al mese. In alternativa, è possibile scegliere di attivare direttamente dei piani più completi, quali TIM Super Fibra Wi-Fi e TIM Super Fibra Wi-Fi TV, i quali hanno un costo maggiore, ma prevedono delle opzioni molto interessanti.

Le offerte Internet casa di WINDTRE

La nuova offerta Internet casa di WINDTRE si chiama WINDTRE Absolute e ha un costo di 27,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi:

• una connessione Internet illimitata per navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download;

• le chiamate illimitate;

• 12 mesi di Amazon Prime Video.

L’offerta non comprende il modem e nel caso in cui la fibra FTTH non fosse disponibile, potrà essere attivata:

• alla velocità della fibra FTTC, ovvero fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload;

• alla velocità dell’ADSL, ovvero fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL.

L’offerta di WINDTRE prevede anche l’opzione Giga illimitati per gli smartphone della propria famiglia, con la quale tramite l’app WINDTRE si potranno scegliere fino a 3 numeri di cellulare che potranno usufruire di Giga illimitati una volta terminati quelli inclusi nella propria offerta mobile.

Si tratta di una promozione con un costo di attivazione pari a zero, che può essere sottoscritta direttamente online, chiamando il numero verde 800 999 205, oppure recandosi presso un rivenditore WINDTRE autorizzato.