Vodafone, Fastweb, TIM o WINTRE: le offerte Internet casa di settembre 2020

Il mese di settembre è una sorta di nuovo inizio per la maggior parte delle persone: dopo il meritato riposo delle ferie estive, arriva il momento di riprendere in mano le questioni irrisolte e di trovare soluzioni che si stavano rimandando.

Un esempio potrebbe essere quello della ricerca di una nuova offerta Internet casa, con la quale sia possibile da un lato risparmiare sulla bolletta mensile, dall’altro navigare a velocità più vantaggiose e, perché no, avere anche accesso a qualche servizio aggiuntivo.



Per trovare la migliore offerta Internet casa nel minor tempo possibile, si consiglia di utilizzare un comparatore di SOStariffe.it, attraverso il quale sarà possibile visualizzare nella stessa pagina tutte le opzioni che possono essere attivate.

Le migliori offerte Internet casa di settembre 2020

L’utilizzo del comparatore online è davvero molto semplice: sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo di residenza per vedere quali sono le offerte alle quali si potrà avere accesso. Perché è necessario inserire un dato come quello dell’indirizzo?

In pratica, l’elemento dal quale dipenderà la velocità di navigazione della promozione individuata è la copertura della rete nel luogo in cui si vive. Per questo motivo, dal proprio indirizzo sarà possibile conoscere in anticipo se si potrà attivare una nuova offerta Internet casa:

• di tipo FFTH, la fibra più veloce, con la quale è possibile navigare fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

• di tipo FTTC, la fibra misto rame, con la quale è possibile navigare fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• con la rete di tipo ADSL, con la quale è possibile navigare fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.



Le migliori promozioni Internet casa Wi-Fi di settembre sono quindi quelle degli operatori:

• Vodafone;

• Fastweb;

• TIM;

• WINDTRE.

Si tratta di gestori di telefonia mobile e fissa che operano sul mercato italiano da diverso tempo: vediamo di seguito in cosa consistono le loro proposte per connettersi senza limiti da casa alla massima velocità possibile fino a oggi.

Le offerte Internet casa di Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone, Internet Unlimited, può essere attivata con la connessione in fibra ottica, oppure di tipo ADSL, a seconda del luogo in cui si abita. Ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi quattro anni, durante i quali si pagheranno il contributo di attivazione e il costo del servizio Vodafone Ready, che include anche il modem.

Dal quinto anno in poi la promozione avrà un costo di 20,90 euro al mese e, nel caso in cui si volesse recedere in anticipo, dovranno essere sostenute tutte le rate relative:

• a Vodafone Ready, che ha un prezzo totale di 288 euro, che saranno distribuiti nel costo del canone mensile, tramite un importo di 6 euro al mese per 48 mesi;

• al costo di attivazione, pari a 1 euro al mese per 24 mesi.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

• Internet illimitato fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

• il modem con Wi-Fi Optimizer e il contributo di attivazione;

• 6 mesi di Amazon Prime Video;

• una SIM dati con 30 Giga per navigare anche da tablet e chiavette;

• solo per i clienti che attivano la promozione con la fibra FTTH, si riceverà in omaggio la Vodafone TV, attraverso la quale sarà possibile vedere in streaming tanti film, serie TV e programmi di diverso genere.

Per quanto riguarda le chiamate, l’offerta base prevede soltanto le chiamate a consumo verso i numeri fissi e mobili: se si vogliono aggiungere minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, si dovranno pagare 2 euro in più al mese; l’offerta avrebbe dunque un costo totale pari a 29,90 euro al mese.

Le offerte Internet casa di Fastweb

Fastweb Casa è il nome dell’offerta Internet casa di Fastweb che potrà essere attivata alla velocità della fibra FTTH, di 1 Giga in download, della fibra FTTC, di 200 Mega in download, o dell’ADSL, di 20 Mega in download.

A differenza di quanto accade con l’operatore Vodafone, le promozioni di Fastweb non prevedono vincoli contrattuali: i prezzi sono trasparenti e si ha la possibilità di cambiare operatore o di disattivare la promozione in qualsiasi momento.

Fastweb Casa ha un costo di 29,95 euro al mese, se attivata online, invece dei 34,95 euro previsti da listino: la promozione è valida fino al 6 settembre 2020, quindi sarebbe meglio non perdere altro tempo nel caso in cui si fosse interessati.

Nell’offerta Internet casa di Fastweb sono inclusi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem FASTGate di ultima generazione, dotato di un Wi-Fi super potente;

• il contributo di attivazione;

• i servizi WOW, quali il WOW Space, un cloud gratuito per il primo mese, e il WOW Fi, che è la rete Wi-Fi dell’operatore, presente in tutta Italia, in più di un milione di punti di accesso.

Le offerte Internet casa di TIM

Nell’offerta Internet casa di TIM ci sono proposta differenti, con le quali navigare a costi e con particolarità ben diversi. La promozione al costo più basso è TIM Super Fibra, il cui abbonamento è pari a 29,90 euro al mese.

Nel caso di attivazione online, l’offerta include:

• Internet illimitato;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili;

• il contributo di attivazione, che è pari a 24 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, di ultima generazione e dotato del Wi-Fi 6;

• TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale tutta la famiglia potrà avere accesso a film e serie TV.

Una novità tra le offerte di TIM è rappresentata da TIM Super Fibra WI-Fi, che ha un costo di 35,90 euro al mese in quanto ha un valore aggiunto rispetto a TIM Super Fibra, rappresentato dalla fibra sicura e dal Wi-Fi certificato dai tecnici TIM: in questo modo si avrà la certezza di avere tutta la casa connessa.

Per il resto la promozione prevede:

• Internet illimitato;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili;

• il contributo di attivazione, che è pari a 24 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, di ultima generazione e dotato del Wi-Fi 6;

• TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale tutta la famiglia potrà avere accesso a film e serie TV.

Oltre alle promozioni elencate finora, esiste poi una terza opzione: si tratta di TIM Super Fibra Wi-Fi TV la quale, al costo di 49,90 euro al mese, aggiunge ai servizi previsti nelle altre offerte anche TIMVISION Plus, Disney+ e Netflix.

Le offerte Internet casa di WINDTRE

Infine, tra le migliori promozioni per connettersi da casa troviamo anche l’offerta Internet casa di WINDTRE con la quale navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download: si tratta di Super Fibra, la quale ha un costo di 28,98 euro al mese.

Nell’abbonamento mensile sono compresi:

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem e il contributo di attivazione;

• 12 mesi di Amazon Prime video;

• Giga illimitati ogni mese per tutti gli smartphone presenti in famiglia;

• una SIM disponibile al costo di 9,99 euro al mese, che comprende minuti e GIGA illimitati.