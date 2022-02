Vodafone fibra non funziona oggi 23 febbraio: alcuni siti sì, altri no

Stranissimo down per gli utenti Vodafone Fibra: alcuni siti sono irraggiungibili, per altri non c’è alcun problema. Le prime segnalazioni di disservizio risalgono alla tarda mattinata, ma il picco si sta registrando adesso, intorno alle 15:00. Il caso è nazionale, con tutte le grandi città italiane interessate: Roma, Napoli, Milano, Torino e Firenze solo per citare quelle con più utenti Vodafone.

Tutti gli utenti lamentano lo stesso problema: la connessione è perfetta con alcuni siti, totalmente bloccata con altri. In particolare vengono segnalati problemi ad accedere alle piattaforme di gaming online, come Steam o siti di specifici giochi come Riot e League of Legends. I disservizi, tra l’altro, non sono neanche limitati all’Italia perché alcune segnalazioni molto simili arrivano anche da altre parti dell’Europa. A differenza di altri down, però, in questo caso Vodafone ammette di essere a conoscenza del problema e promette di risolverlo in breve tempo. Infine, c’è un metodo segnalato dagli utenti per risolvere il problema e tornare a navigare con Vodafone Fibra.

Vodafone Down: la risposta dell’azienda

Su Twitter, dove molti utenti si sono come al solito riversati per lamentare i disservizi, Vodafone oggi sta rispondendo a tutti. Seppur con un messaggio “precompilato“: “Ciao, ci dispiace del disagio e ti confermiamo che siamo a conoscenza di quanto segnali. I nostri tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile“.

Il problema, quindi, c’è e Vodafone lo sa e lo ammette. Nulla dice, però, sul motivo per il quale alcuni siti funzionano e altri no.

Vodafone Down: come risolvere i problemi

Gli utenti hanno scoperto che, collegandosi tramite VPN (Virtual Private Network, qui vi spieghiamo cos’è) tutti i siti tornano perfettamente funzionanti. Poiché una delle cose che fa sempre una VPN è quella di rendere anonimo l’indirizzo IP dell’utente, facendolo “girare" tra vari server all’estero, molto probabilmente i disservizi alla rete Internet di Vodafone sono dovuti ad un problema di configurazione in qualche parte dell’infrastruttura.