Trovare una nuova offerta Internet casa oggi è abbastanza semplice: basta utilizzare un comparatore di tariffe, come quello di SOStariffe.it, e si avranno subito a propria disposizione tutte le promozioni disponibili nel luogo in cui si abita.

Il fattore geografico è il primo elemento a fare la differenza in quanto la copertura delle reti Internet, in particolar modo della fibra ottica di tipo FTTH, non è omogenea su tutto il territorio nazionale.

Ci sono poi altri fattori di non poco conto, quali il costo della promozione, i servizi inclusi e quelli che possono essere aggiunti come extra, o i regali previsti per un determinato periodo nel costo della promozione.

Di seguito saranno analizzate le offerte Internet casa di due dei principali player di mercato operanti in Italia, ovvero Vodafone e Fastweb, al fine di individuare la promozione più vantaggiosa a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.

Vodafone o Fastweb? Il costo delle due promozioni

Sia Vodafone sia Fastweb propongono delle offerte Internet casa che hanno un costo inferiore ai 30 euro al mese. La promozione di Vodafone, chiamata Internet Unlimited, ha un costo di 27,90 euro al mese, mentre quella di Fastweb, ovvero Fastweb Casa, ha un costo di 29,95 euro al mese.

Cosa cambia nello specifico? Vodafone presenta un’offerta con un vincolo di tipo contrattuale di 24 mesi, durante i quali nel costo del canone mensile saranno presenti sia il contributo legato all’attivazione sia quello del modem. Tali spese saranno pagate nel corso di 48 mesi.

Nel caso di recesso anticipato rispetto al vincolo presente, sarà necessario dover sostenere tutte le rate residue di modem e attivazione che non sono ancora state pagate. Dal quarantanovesimo mese in poi la promozione avrà un costo pari a 20,90 euro al mese.

Vodafone dà comunque ai suoi clienti la possibilità di pagare i costi di attivazione fin da subito, tramite:

• il pagamento di un contributo iniziale di 36 euro al quale si aggiungerà 1 euro in più in bolletta per 12 mesi;

• 48 euro alla prima fattura.

La promozione Fastweb casa, al contrario, è una tariffa senza vincoli di durata e senza costi nascosti. Questo significa che:

• il costo mensile di 29,95 euro sarà tale per sempre: non ci saranno dunque né maggiorazioni né rimodulazioni;

• non essendoci vincoli, sarà anche possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento, a prescindere dalla motivazione.

La velocità di navigazione

Come anticipato nelle righe iniziali, il passaggio che precede la scelta e l’attivazione di una nuova offerta Internet casa è rappresentato dalla verifica della copertura, che serve a conoscere in anticipo da quale tecnologia di rete si è raggiunti.

Per farlo, sarà sufficiente effettuare uno speed test inserendo il proprio indirizzo di residenza e un indirizzo email al quale si riceveranno i risultati. Quali sono le velocità proposte da Vodafone e Fastweb?

Entrambi gli operatori sono sempre stati dei colossi nel dimostrare di essere al passo coi tempi e nel proporre ai propri clienti il meglio della fornitura di servizi Internet. A seconda della propria copertura, quindi del luogo in cui si abita, sia gli abbonamenti di Fastweb sia quelli di Vodafone permettono di:

• viaggiare alla velocità della fibra ottica FTTH, ovvero fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

• viaggiare alla velocità della fibra ottica FTTC, ovvero fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• viaggiare alla velocità dell’ADSL, ovvero fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Il costo delle offerte Internet casa resterà invariato a prescindere dalla velocità di navigazione, sia nel caso di Fastweb sia in quello di Vodafone.

Le chiamate incluse

Un’altra caratteristica che le due promozioni hanno in comune è la presenza delle chiamate illimitate su tutto il territorio nazionale, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili, senza lo scatto alla risposta.

Le offerte Internet casa di Fastweb e Vodafone prevedono poi:

• il modem incluso;

• il contributo di attivazione incluso nel costo del canone.

Nel caso di Vodafone, è anche possibile scegliere di attivare la promozione senza Vodafone Ready: in questo modo si rinuncerà non solo al modem, ma anche all’installazione e all’assistenza inclusa. Si avrà però la possibilità di pagare la promozione 1 euro in meno, quindi 26,90 euro al mese. Nell’offerta di Fastweb è incluso, gratuitamente, il servizio di Assistenza Clienti MyFastweb.

I servizi extra di Fastweb

Uno dei fattori che permette di differenziare maggiormente un’offerta Internet casa dalle altre disponibili in commercio è quello dei servizi extra che sono inclusi o si possono aggiungere alla promozione base.

Nel caso di Fastweb ci sono diverse possibilità: la prima è rappresentata dalla possibilità di aggiungere i servizi di NOW TV Entertainment, con 3 mesi gratuiti offerti da Fastweb e un costo di 9,99 euro al mese a partire dal quarto mese. Si potranno in questo modo guardare le serie TV e gli show di Sky on demand, così come le produzioni originali Sky e documentari sui settori più disparati.

Sono poi disponibili:

• la proposta Fastweb Casa + mobile, che ha un prezzo in esclusiva pari a 25,95 euro al mese e che, oltre al pacchetto completo di Fastweb casa, include anche una SIM mobile;

• la promozione dedicata ai clienti Eni gas e luce che potranno attivare Fastweb casa al prezzo super speciale di 23,95 euro al mese;

• la promozione Fastweb Casa + smartworking pack, dedicata a tutti i professionisti che lavorano da casa;

• la promozione Fastweb CASA + senior pack, dedicata ai clienti senior;

• l’offerta Fastweb Casa + e-learning pack, perfetta per studiare da casa, con sconti del 15% per acquisti quali PC, tablet o cuffie.

Il servizi extra di Vodafone

Tra i servizi proposti da Vodafone, i quali si rivolgono ai clienti che attivano la promozione in fibra ottica, ci sono:

• la Vodafone TV, una piattaforma che permette di vedere film, serie e programmi TV in streaming, il cui costo di attivazione è incluso in quello dell’offerta;

• 6 mesi di Amazon Prime Video e accesso ai contenuti esclusivi prodotti da Amazon.

Nel piano base di Vodafone è inclusa anche una SIM con 30 Giga al mese per navigare anche quando ci si trova lontano da casa, da tablet e chiavetta. Per quanto riguarda l’opzione mobile, è disponibile anche l’offerta Giga Family Infinito Edition la quale, oltre a Internet casa in fibra FTTH, include anche una SIM per lo smartphone, al costo totale di 39,90 euro al mese.

Al costo di 47,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 40,90 euro al mese, è possibile scegliere invece l’opzione Internet Unlimited + Sky TV, nella quale, oltre a tutti i vantaggi della connessione Internet casa di Vodafone, sono previsti i servizi di NOW TV, che comprendono tutto lo sport e le serie TV di Sky.