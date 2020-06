Vodafone offerte per cellulari: le promozioni di giugno 2020

Le promozioni Vodafone per cellulari permettono di avere accesso a tanti vantaggi esclusivi: la proposta è talmente ampia che c’è solo l’imbarazzo della scelta, fra tariffe adatte a un pubblico giovane o più âgé e offerte al passo con i tempi, con le quali è già possibile navigare alla velocità del 5G.



Non mancano le offerte speciali e le tariffe smartphone incluso, che permettono di comprare a rate o in un’unica soluzione un telefono di ultima generazione, come i modelli con i quali accedere alla rete 5G.

Quali sono dunque le migliori tariffe per cellulare di Vodafone da attivare, online o in negozio, con l’operatore britannico a giugno 2020? Ecco le proposte più interessanti da valutare in base alle proprie esigenze di utilizzo.

Le offerte base

Un utente medio oggi usa il cellulare principalmente per connettersi a Internet. I motivi possono essere tra i più disparati: l’utilizzo di social network o di applicazioni per chattare, l’invio e la ricezione di email, la lettura di notizie online e così via.

Per questo motivo le tariffe per la telefonia mobile possiedono sempre un bundle di dati per connettersi da mobile che permette di soddisfare le esigenze di base della maggior parte degli utenti, in particolar modo di quelli più giovani, regalando anche chiamate e messaggi.

Un’offerta di tipo all inclusive, ovvero che include al contempo minuti, SMS e Internet, è Red Unlimited Smart, disponibile online a un prezzo scontato di 18,99 euro al mese, se si sceglie l’addebito su carta di credito o su conto corrente.

La promozione include:

• 40 Giga di Internet;

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• minuti illimitati verso l’Ue;

• Giga illimitati per l’utilizzo delle app di social, chat, mappe e musica.

La tariffa include anche la Segreteria telefonia e i servizi Chiamami e Recall, che permettono di sapere se qualcuno ha chiamato quando non si era disponibili e quando poter ricontattare un numero che è tornato disponibile.

È anche attiva la continuità di servizio che consente di continuare a parlare e a navigare fino a un massimo di 48 ore nel caso in cui si dovesse esaurire il credito residuo disponibile.

Le offerte con Giga Illimitati

Come anticipato, il tempo trascorso online da mobile è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni ed è destinato a crescere sempre di più: il cellulare si è trasformato da mero strumento utile a chiamare quando ci si trova lontano da casa a dispositivo per connettersi in qualsiasi momento.

Ecco perché le offerte con Giga illimitati costituiscono una delle novità più importanti tra quelle introdotte da Vodafone nell’ultimo periodo. In particolare, è stata creato la linea Infinito, la quale, con prezzi e servizi leggermente differenti, costituisce la proposta di tipo 5G dell’operatore.

In particolare, ci sono tre diverse tipologie di offerta. La prima è Infinito, che è disponibile al prezzo scontato di 26,99 euro al mese e permette di viaggiare alla velocità di 2 Mbps.

Nel piano mensile sono inclusi:

• Giga illimitati;

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• minuti verso Ue illimitati;

• 1000 minuti extra Ue;

• 1 Giga e 200 minuti di chiamate in caso di roaming extra Ue;

• 12 mesi di abbonamento gratuito a Tidal, che può poi essere rinnovato al costo di 8,99 euro al mese.

La seconda proposta si chiama Infinito Gold Edition: ha un costo promozionale di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro e permette di navigare fino a 10 Mbps.

Nel piano mensile sono inclusi:

• Giga illimitati;

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• minuti verso Ue illimitati;

• 1000 minuti extra Ue;

• 2 Giga e 300 minuti di chiamate in caso di roaming extra Ue;

• 12 mesi di NOW TV Mobile, che potrà poi essere rinnovato al termine del periodo gratuito al costo di 4,99 euro al mese;

• 12 mesi di abbonamento gratuito a Tidal, che può poi essere rinnovato al costo di 8,99 euro al mese.

La terza soluzione di tipo 5G è Infinito Black Edition, la quale ha un costo di 39,99 euro al mese, scontato rispetto ai classici 59,99 euro, e con la quale si può navigare alla velocità massima possibile.

La tariffa comprende ogni mese:

• Giga illimitati;

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• minuti verso Ue illimitati;

• 1000 minuti extra Ue;

• 5 Giga e 500 minuti di chiamate in caso di roaming extra Ue;

• 12 mesi di NOW TV Mobile, che potrà poi essere rinnovato al termine del periodo gratuito al costo di 4,99 euro al mese.

Le offerte per gli under 30 e gli over 60

Le offerte speciali di Vodafone sono quelle dedicate a target specifici, che hanno esigenze di utilizzo del telefono cellulare differenti, ovvero gli under 30 e gli over 60.

Ai primi è destinata la promozione Shake it easy, una tariffa di tipo 5G, che ha un costo di 14,99 euro al mese e non prevede alcun vincolo.

Nel piano mensile sono inclusi:

• 60 Giga di Internet;

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• Giga illimitati per l’utilizzo delle app di social, chat, mappe e musica.

Mentre la tariffa per i giovani contiene un buon numero di Giga a un prezzo molto conveniente, l’offerta pensata per gli over 60 ha un pacchetto leggermente differente. Ormai anche i nostri genitori utilizzano i social e applicazioni quali WhatsApp, ma non hanno in genere bisogno dello stesso quantitativo di Giga di un adolescente, un universitario o un giovane lavoratore.

La promozione Vodafone Facile per gli over 60 comprende dunque:

• 4 Giga di Internet;

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• Giga illimitati per l’utilizzo della app di social, chat, mappe e musica.

Le offerte telefono incluso

Vodafone dà la possibilità di aggiungere a una delle offerte proposte uno smartphone, da pagare a rate, con un contributo iniziale che parte da un minimo di 9,99 euro per i modelli più economici.

Ecco alcuni degli smartphone che si possono acquistare grazie alle promozioni telefono incluso di Vodafone:

• iPhone XR, disponibile con un contributo iniziale di 99,99 euro e 30 rate mensili di 11,99 euro;

• iPhone 11 Pro, disponibile con un contributo iniziale di 129,99 euro e 30 rate mensili di 28,99 euro;

• iPhone XS, disponibile con un contributo iniziale di 149,99 euro e 30 rate mensili di 24,99 euro;

• Samsung Galaxy S10+, disponibile con un contributo iniziale di 159,99 euro e 30 rate mensili di 14,99 euro;

• Samsung Galaxy Note 10+ 5G, disponibile con un contributo iniziale di 199,99 euro e 30 rate mensili di 22,99 euro;

• Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, disponibile con un contributo iniziale di 199,99 euro e 30 rate mensili di 29,99 euro;

• iPhone 11 Pro Max, disponibile con un contributo iniziale di 199,99 euro e 30 rate mensili di 29,99 euro;

• Samsung Galaxy Z Flip, disponibile con un contributo iniziale di 299,99 euro e 30 rate mensili di 32,99 euro.