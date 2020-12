Vodafone TV sempre più ricca: da oggi disponibile Starzplay

Vodafone annuncia una bella novità per i suoi clienti: su Vodafone TV sono adesso disponibili tuttii contenuti esclusivi del servizio in streaming Starzplay, piattaforma internazionale con film e serie tv on demand del network Starz. I nuovi contenuti di Starz saranno accessibili direttamente dal Vodafone TV Box, pagando un costo aggiuntivo di 4.99 euro al mese. Si tratta di un ricco catalogo di contenuti on demand, alcuni dei quali esclusivi, ai quali stanno per aggiungersi alcune chicche per intenditori.

Tra i contenuti esclusivi già disponibili ci sono la serie Starz Original “Seduced: Inside the NXIVM Cult“, che indaga sul mondo oscuro di un famigerato gruppo criminale e il secondo capitolo del Power Universe “Power Book II: Ghost“. Tra i contenuti in arrivo c’è la prossima serie TV “The Stand“, basata sul best seller post-apocalittico di Stephen King “L’ombra dello scorpione” e alcune serie nominate agli Emmy come il dramma romantico “Normal People“, “The Great” e “The Act” (interpretata dal premio Oscar Patricia Arquette). Migliaia, inoltre, i film disponibili.

Startzplay su Vodafone TV

Il nuovo pacchetto StartzPlay, come tutti gli altri, può essere attivato da tutti i clienti in negozio oppure dal sito di Vodafone TV. Una volta attivato si andrà ad aggiungere a quelli già sottoscritti e l’utente potrà trovarli tramite l’interfaccia unica della Vodafone TV Box. Nel giro di pochi secondi il contenuto sarà disponibile e potrà iniziare lo streaming esattamente come già accade per i contenuti di Amazon Prime Video, Netflix, NOW TV, DAZN, Infinity e CHILI, tramite le rispettive app e grazie alla velocità della connessione in fibra ottica.

Cosa è Startzplay

Startzplay è poco conosciuta in Italia, ma ha una storia importante: è nato negli Stati Uniti nel 2008 da una partnership con Netflix, ma nel 2012 è diventato indipendente ed è tornato di sola proprietà di Starz. Dal 2015 è disponibile anche fuori dagli USA e oggi ha utenti in Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Messico, Brasile e altri 19 mercati.